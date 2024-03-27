FBI uzmanı paylaştı... Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu

ZORLAMA BİR DİL

FBI uzmanına göre, “Doğru söyleyenler aktarır, yalancılar ise ikna etmeye çalışır.” Bu nedenle kesinlik arz eden, emin olduğunuz bir konuda ‘yüzde 100 eminim’ ifadesini kullanmanıza hiç gerek yoktur.

Scott, bu bağlamda, “Bu insanlar anlatmak yerine satıyorlar, bu yüzden size bazı ek dolgu malzemeleri veriyorlar, çünkü ‘daha ikna edici olmak’ istiyorlar” diyor.