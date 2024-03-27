FBI uzmanı paylaştı: Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 27, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
SürmanşetYaşam

FBI uzmanı paylaştı: Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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FBI uzmanı paylaştı... Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu

FBI tarafından eğitilmiş, yüz ifadelerini okuma konusunda uzman olan bir istihbarat görevlisine göre, birinin size yalan söylediğini anlamak sandığınızdan daha basit.

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Tags:FBIScott Tayloryalan
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