Kuşlar yuvadan uçtu

Lefke Gazi Lisesi’nde düzenlenen törenle mezun olan 65 ortaokul ve 35 lise öğrencisi diplomalarını aldı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke Gazi Lisesinde 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni yapıldı. Ortaokul’dan 65, Lise’den 35 toplam 100 öğrenci mezun oldu.

12 Fen A sınıfından Sultan Obuz 9.17’lik derecesi ile Lise Diploma birincisi gelirken ayni sınıftan Yaren Akgürcü 8.61 ile ikinci, Münevver Gövgöz 8.60 derecesi ile üçüncü oldular.

Mezuniyet Töreni’ne Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından denetmen Lütfiye Fedai, Cengiz Topel Endüstri meslek Lisesi Müdürü Kazım İrdem, Güzelyurt Polis Müdürlüğünden B/Müfettiş Salih Altıncı, Gemikonağı Muhtarı Ahmet Ced, Lefke Kadınlar Konseyi Başkanı Gültan Bayramoğlu, Öğretmenler, Öğrenciler, veliler, aileler ve bölge halkı katıldı.

Ortaokul ve Lise son sınıf öğrencilerinin yerlerini almasından sonra 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile tören başladı. Daha sonra okul Müdürü Ziya Tüzel konuşma yaptı. Tüzel, mezun olan Ortaokul ve Lise öğrencilerini tebrik ederek başarılar diledikten sonra onları eğiten tüm öğretmenlere, gecenin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan okul idaresi ve hizmetlilere teşekkür etti. Okula katkılarından dolayı Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, LAÜ Rektörü Mehmet Ali Yükselen, Aykut Aksu, Selda Solmaz ve Ali Akgürcü’ye teşekkür etti. Tüzel, 2 ay önce okula müdür olduğunu söyleyerek, okulun bazı önemli eksiklikleri olduğunu tespit ederek eski ve şimdiki eğitim bakanları ile görüştüğünü aktararak, okulun eksiklikleri olan her ilçe de olması gereken Kolej sınıfının açılması için girişimlerde bulunulduğunu, öğrencilerin daha güzel şartlarda yemek ihtiyaçlarını karşılaması için kafeteryanın yapılması için Lefke Belediyesi ile temasa geçtiğini ve belediye tarafından kafeteryanın projesinin çizilmeye başlandığını söyleyerek bu iki projenin önümüzdeki eğitim yılına kadar hazırlanması için çalıştıklarını aktardı. 2019-2020 eğitim öğretim yılının öğretmen eksiği olmadan başlaması için gerekli girişimlere başladıklarını söyleyen Tüzel, Kolej sınav programına Lefke Gazi Lisesinin eklenmesi gerektiğini söyledi. Okulun sportif alanlarda ve eğitimsel faaliyetleri artırılacağına vurgu yaparak, LAÜ üniversitesi ile işbirliği yaparak öğrencilere yönelik akıllı tahta ve görsel derslere yönelik programların hazırlanması için çalıştıklarını, okul ile kenti birleştirmek için ortak projelere öncelik vereceklerini söyleyerek, tüm katılanlara teşekkür etti.

Okul müdürünün konuşmasından sonra, Lise diploma birincisi Sultan Obuz konuşma yaptıktan sonra, okul kütüğüne künye çaktı. Künye çakımından sonra Lise diploma 1,2 ve 3’lerine diplomaları verildi. TC-KKTC bayrak ve flama devir töreninden sonra tüm Lise ve ardından Ortaokul son sınıflara diplomaları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından denetmeni Lütfiye Fedai, Cengiz Topel Endüstri meslek Lisesi Müdürü Kazım İrdem, Güzelyurt Polis Müdürlüğünden B/Müfettiş Salih Altıncı, Gemikonağı Muhtarı Ahmet Ced, Lefke Kadınlar Konseyi Başkanı Gültan Bayramoğlu, Okul müdür muavinleri ve Öğretmenler tarafından verildi.

Tüm mezunlar kep atma töreni yaparak tören sona erdi.