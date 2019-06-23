BEAL ve 20 TFL Yerleştirme Sınavı

Yerleştirme Sınavı da Kolej Sınavı gibi değiştirmekten çekindiğimiz sınavlardan biri… “Böyle sınav olmaz” diye şikayet ettiğimiz bu sınavları değiştirmek için de bir çabamız yok. Hem eğitimi yönetenler hem de vatandaşlar olarak bizler, sınav dönemlerinde bu konuyu bir-iki gün konuşur, geçeriz. Bir sonraki sınav günlerine kadar bu konuyu unuturuz.

Dün bu iki okul için sınav yapıldı. 815 öğrenci bu iki okula girmek için yarıştı. Kolej’e girmek için yaklaşık 2 bin kişi yarışırken 8’inci sınıf sonunda benzer bir yarış için 815 kişinin girmesi belki de kolej sınavının da 8’inci sınıf sonuna aktarılmasının bir işareti olsa gerek…

Elbette konumuz bu değil. Gelelim BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi’ne… Bu sınav sonucunda BEAL’in IGCSE Programı’na 30 kişi Anadolu Lisesi Programı’na da 120 kişi, 20 Temmuz Fen Lisesi’ne de 130 öğrenci alınacak. Peki bu üç farklı programa alınacak öğrencilerin hedefleri ne olmalıdır? Ya da bu soruyu daha farklı soralım. Bu üç farklı programın hedefi nedir, nasıl çocukları yetiştirme amacındadır?

Örneğin BEAL IGCSE Programı’na giren çocuğun hedefi ne olmalıdır? Belki de en kötü durumda olan bu gruptur. Düşünün ki BEAL’de bu programa giren çocuklar sadece IGCSE alabiliyor. Aslında üniversiteye giriş için geçerli olan A Level programı okulda olmadığı için bu çocuklar ortada kalıyor. O zaman A Level yapılmayacaksa bu çocukları okula niye alıyorsunuz? Niye bu çocukları yarı yolda bırakıyorsunuz? Bu programa giren çocuklar okulda A level derslerini alamadıkları için özel dersler ile bu açığı kapatmaya çalışıyorlar. Tabii ki kapatabilirlerse…

BEAL’in Anadolu Lisesi programı bu ülkede en doğru işleyen programlarından biridir sanırım. Elbette eksikleri, hataları da olacak. Ancak hedefe en çok ulaşan program bu program gibi görünüyor. Peki bu programın amacı nedir? Genel anlamı ile Türkiye’deki ve KKTC’deki üniversitelere iyi öğrenciler kazandırmak. Bunu gerektiği gibi yapan bir program olarak nitelendirilebilir. Kanımca bu programın KKTC geneline yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Gelelim 20 Temmuz Fen Lisesi’ne… Bu okul eğer sınavla öğrenci alıyorsa farkını ortaya koyması gerekiyor. Yani 20 Temmuz Fen Lisesi’nin, klasik liselerden performans anlamında farkı nedir? Açıkçası ben bunu merak ediyorum. Yani örneğin LYS veya şimdilerde YKS olan sınavlarda KKTC genelinde ilk 10’a giren bir öğrencisi var mı? Kaç öğrencisi iyi bir üniversite ve iyi bir bölüme yerleşti? ÖSYM verilerine baktığımız zaman 2-3 yıl öncesine kadar KKTC’deki diğer klasik liselerden bir farkı yoktu. Bir fark olmayacaksa bu yerleştirme sınavının anlamı nedir?

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Yani kısacası ortaöğretim sitemimiz yeniden organize olmak zorunda… Alışkanlıklara takılıp da değişiklikleri yapmazsak, gün gele zamanı yakalayamaz ve başarısız oluruz. Gelinen aşamada klasik diye tanımladığımız liseler de, kolejler de, tümden elden geçirilmelidir. Eğer bu Anadolu Lisesi Programı başarılı ise niye daha çok Anadolu Lisesi veya programı açmıyoruz? Önümüzdeki engel nedir?

Eğer talep varsa açalım kapılarını bu Anadolu Lisesi Programı’nın… Daha kolay, belki de sınavsız bir geçiş sistemi hayata geçirelim. Diploma derecesine göre mi alınır, başka bir yöntem mi geliştirilir, ama bir şeyler yapılmalı…

Eğitimde bu sorunlar halledilemeyecek sorunlar değildir. Yeter ki istek, kararlılık, bilimsel akıl ve siyasi irade olsun. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu farkını ortaya koymak istiyorsa, biraz suya sabuna dokunması gerekmektedir. Yoksa her zaman genel bir kuraldır; “Gelen gideni aratır”.