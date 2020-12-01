Kusios: Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmeye hazırız

Kıbrıs Rum Hükümet Temsilcisi Kriakos Kusios, Anastasiadis ile Lute’un bu akşam gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yaptı

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un bu akşam Kıbrıs Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen görüşmenin ardından,

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un bu akşam Kıbrıs Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen görüşmenin ardından, Kıbrıs Rum Hükümet Temsilcisi Kriakos Kusios açıklama yaptı.

Kusios açıklamasında, Anastasiadis’in Lute’u, Rum Kesimi’nin BM Genel Sekreteri tarafından toplanacak olan gayri resmi bir konferansa katılmaya hazır ve kararlı olduğu konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Kusios, Anastasiadis’in görüşmede Kıbrıs Rum Kesimi’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tezlerini yinelediğini ve teyit ettiğini aynı zamanda müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmeye hazır olduklarını ifade ettiğini de ekledi.