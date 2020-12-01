“İmamoğlu’na suikast ihbarı sebebiyle, koruma sayısı artırıldı”

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü’nden “İmamoğlu’na suikast” haberlerine ilişkin açıklamaya göre Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir.

Türkiye İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği ile koordineli şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun güvenlik çemberinin yeniden ele alındığı iddia edildi.

Odatv’nin haberine göre terör örgütü IŞİD tarafından Ekrem İmamaoğlu’na suikast düzenleneceği bilgisinin edinildiği ifade edildi. Suikast emri verenin IŞİD’in sorumlu düzeyde faaliyet gösteren yöneticileri olduğu açıklandı.

İmamoğlu’nun tüm koruma ekibinin uyarıldığı ve kendisine de bilgi verildiği ifade edildi. İçişleri Bakanlığı ve Valilikle koordine olunarak güvenlik çemberi yeniden ele alındıktan sonra İstanbul Valiliği emriyle Ekrem İmamoğlu’nun koruma sayısının artırıldığı belirtildi.

İddiaya göre suikast girişiminde bulunmak için görevlendirilen IŞİD militanları son anda yakalandı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin iddiayı doğruladığını ancak güncel ve somut bir suikast tehdidinin söz konusu olmadığını söylediğini belirtti.

Saymaz’a konuşan yetkili şunları söyledi: