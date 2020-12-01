Özyiğit: Kamuoyunu bilgilendirmek de boynumun borcudur

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 4 kişinin bulunduğu bir toplantıda koalisyon görüşmelerinin çarpıtılarak basına sızdırıldığını belirtti.

4 kişinin bulunduğu bir toplantıda konuşulanların üstelik de çarpıtılarak sızdırılması şık bir davranış olmamıştır ve bunun ne maksatla yapılıyor olabileceğini de anlayacak kadar siyasi birikimimiz vardır.

Bu bilgi kirliliğinde kamuoyunu bilgilendirmek de boynumun borcudur. TDP dörtlü görüşmeye temelde şu ilkeleri taşımıştır: