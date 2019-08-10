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Kursiyerler sertifikalarını aldı

10 Ağustos 2019

GAÜ Yaz Yüzme Kursları başarıyla tamamlandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spor Koordinatörlüğü bünyesinde düzenlenen  Yaz Okulları Yüzme Kursları başarıyla tamamlandı, kurs sonunda katılımcılara sertifikaları törenle verildi.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Spor Kompleksi bünyesindeki yüzme havuzunda farklı yaş grubu ve kategorilerde gerçekleşen yüzme kursu sertifika töreni, Yüzme hocaları, öğrenci ve ailelerinin katılımı ile gerçekleşti.

Ailelerden yoğun ilgi

Ailelerin  yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte; farklı yaş gruplarındaki kursiyerler kendi grupları ile yarışma ve yüzme eğitimleri boyunca aldıkları bilgileri ailelerine sergileme fırsatı da buldular.

Çekişmeli ve eğlenceli geçen yüzme yarışları ve gösterilerin ardından, farklı yaş grubu ve kategorilerde düzenlenen yüzme yarışmalarında dereceye giren minik yüzücülere, kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.

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