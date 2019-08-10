Başarı kolay gelmez

Balkan ve Türkiye rekorları bulunan Master Atlet Ayten Benli, Spor Artı’nın konuğu oldu

ÇALIŞMAK VE​​​ DİSİPLİNLİ OLMAK ÖNEMLİ: Benli, Atletizmde elde ettiği derece ve rekorların öyle kolay elde edilmediğini anlatırken de “Başarılar kolay gelmez. Çalışmak ve disiplinli olmak gerekir” açıklamasında bulundu

Balkan ve Türkiye rekorları bulunan Master Atlet Ayten Benli dün BRTSPOR’da Yeşim Tuncel Kotak’ın programı Spor Artı’nın konuğu oldu.

Ayten Benli’yle ay sonu Eskişehir’deki Türkiye Şampiyonası ve Eylül ayında Romanya/Bükreş’de yer alacak Masterler Balkan Şampiyonası öncesinde açıklamalarda bulundu.

Başarıda çözüm, temelde

Başarıda çözümün temelde olduğunu ifade eden rekortmen atlet, bu konuda yapılacakların devlet kanadı; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı başta olmak üzere ‘gençlik merkezleri’ ve ‘spor kulüplerine’ de önemli görevler düştüğünü anlattı, beklentilerini dile getirdi.

Ayten Benli, yeteneklerin zamanında tespitiyle ilgili “Temelden başlamak önemli. Siz 15-17 yaşına gelmiş birini alıp ondan sporcu olarak bir şeyler bekleyemezsiniz” diyor.

Herkese göre bir spor dalı vardır

Aynı zamanda bir ev hanımı olmak ve bu noktada sorumluluklarını hatırlattığımız zaman, bunu bir bahane ya da spor yapmaya engel olarak görmüyor Master Atlet. O’na göre “Herkesin kendine göre yapabileceği bir spor dalı var.”diye konuştu.

Benli, ​Atletizmde elde ettiği derece ve rekorların öyle kolay elde edilmediğini anlatırken de “Başarılar kolay gelmez. Çalışmak ve disiplinli olmak gerekir” görüşünde.