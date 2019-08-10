Daireler 2 Eylül için hazırlanıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası hazırlıkları sürüyor

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasının bu yılki organizasyonu için hazırlıklar sürüyor.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Hasan Ramadan Cemil adana organize edilecek olan turnuva yenilenen Gönyeli Halı Sahasında gerçekleşecek.

Ülkemizdeki bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı devlet dairelerinin katılabildiği turnuva bu yıl 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

İbrahim Özsoy tarafından organize edilen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’na katılmak için son gün 26 Ağustos Pazartesi olarak açıklandı. Turnuvaya kayıt yaptırmak isteyenlerin 0542 855 2925 numaralı telefondan bilgi alması gerekiyor.