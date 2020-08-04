Küresel ısınma tüm salgınlardan daha fazla öldürecek

ABD’de yapılan geniş kapsamlı bir araştırmaya göre küresel ısınma kaynaklı ölümlerin sayısı yüzyılın sonunda yüz bin kişi başına 73’e ulaşacak.

ABD’de yapılan geniş kapsamlı bir araştırmaya göre küresel ısınma kaynaklı ölümlerin sayısı yüzyılın sonunda yüz bin kişi başına 73’e ulaşacak.

Bu oran dünyanın gördüğü Kara Veba (Black Death), İspanyol gribi, Ebola ve yeni tip corona virüs (Covid-19) gibi tüm salgın hastalıkları gölgede bırakacak. Bununla birlikte küresel ısınma yoksul ülkelerde daha vurucu olacak ve ölü sayısı bu bölgede yüz bin kişi başına 200’ün üzerine çıkacak. Diğer taraftan, aşırı sıcaklıklara adaptasyonun ekonomik maliyeti varlıklı ülkeler de dahil olmak üzere tüm dünyada hissedilecek.

ABD Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (National Bureau of Economic Research) tarafından yapılan geniş kapsamlı bir araştırmada, 2100 yılına gelindiğinde küresel ısınma ve iklim değişikliğinden kaynaklanan ölümlerin tarihteki tüm salgın hastalıkları gölgede bırakacağı belirtildi.