Dünya

İtalya’da gerçek vaka sayısı 1,5 milyon

4 Ağustos 2020
İtalya'da vaka sayısı

İtalya’da yapılan antikor testlerinin sonuçları, ülkedeki 1,5 milyon insanın corona virüse yakalanmış olduğunu ortaya koyuyor. Bu sayı, açıklanan resmi sayının altı katına işaret ediyor.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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