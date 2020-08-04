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BM: Covid-19, 1 milyar öğrenciyi etkiledi

4 Ağustos 2020
Eğitim Covid-19

Birleşmiş Milletler (BM), Covid-19 salgınında en az 1 milyar öğrencinin eğitim alamadığını açıkladı.

Guterres, dünyanın insan potansiyelini heder eden, 10 yıllardır kaydedilen gelişmelere zarar veren, yerleşik eşitsizlikleri artıran ve nesilleri etkileyen bir faciayla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Guterres, “Dünya çocukları ve gençleri için bir dönüm noktasındayız. Hükümetlerin müttefikleriyle şu anda aldığı kararların yüz milyonlarca genç ve ülkelerin gelecek 10 yıllardaki gelişmesi üzerinde kalıcı etkileri olacak.” ifadesini kullandı.

Virüsün yerel yayılımının kontrol altına alınmasıyla okulların yeniden açılması çağrısında bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, hükümetlerden maliye politikalarında eğitimi öncelemesini istedi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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