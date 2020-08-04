BM: Covid-19, 1 milyar öğrenciyi etkiledi

BM Genel Sekreteri Temmuz ayı ortası itibarıyla tüm yaşlardan en az 1 milyar öğrencinin, Covid-19 nedeniyle okullarının kapatılmasıyla eğitimden uzak olduğuna dikkati çekti.

Guterres, küresel salgın öncesi de eğitimde kriz yaşandığını, okul çağındaki 250 milyondan fazla çocuğun okula gidemediğini ifade etti.

Guterres, dünyanın insan potansiyelini heder eden, 10 yıllardır kaydedilen gelişmelere zarar veren, yerleşik eşitsizlikleri artıran ve nesilleri etkileyen bir faciayla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Guterres, “Dünya çocukları ve gençleri için bir dönüm noktasındayız. Hükümetlerin müttefikleriyle şu anda aldığı kararların yüz milyonlarca genç ve ülkelerin gelecek 10 yıllardaki gelişmesi üzerinde kalıcı etkileri olacak.” ifadesini kullandı.