Malatya Pütürge’de 5,2 büyüklüğünde deprem

Malatya’da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; saat 12.37’deki depremin merkez üssü Pütürge ilçesi.

Çevre ilçe ve illerden de hissedilen depremin derinliği 7,02 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ana kadar bir hasar ihbarı olmadığını tarama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

“BAZI BİNALARDA AĞIR HASAR VAR”

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise haziran ayında meydana gelen depremde hafif hasar gören binalarda ağır hasar oluştuğunu söyledi. Bu binaların daha önceden boşaltıldığını kaydeden Sülük, şu ana kadar herhangi bir can kaybı tespiti olmadığını belirtti.

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Karşıyaka Köyü Muhtarı Mehmet Yakut da daha önceki depremde hasar gördüğü için boşaltılan bazı evlerin yıkıldığını dile getirdi.