Malatya Pütürge’de 5,2 büyüklüğünde deprem

Malatya P\u00fct\u00fcrge'de 5,2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi. AFAD ve valilik \u015fu ana kadar herhangi bir olumsuluk tespit edilmedi\u011fini bildirdi.\r\n\r\n\r\nMalatya'da 5,2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi.\r\n\r\nAFAD verilerine g\u00f6re; saat 12.37'deki depremin merkez \u00fcss\u00fc P\u00fct\u00fcrge il\u00e7esi.\r\n\r\n\u00c7evre il\u00e7e ve illerden de hissedilen depremin derinli\u011fi 7,02 kilometre olarak kaydedildi. Sars\u0131nt\u0131 vatanda\u015flar aras\u0131nda pani\u011fe neden oldu.\r\n\r\n\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u015fu ana kadar bir hasar ihbar\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 tarama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n devam etti\u011fini kaydetti.\r\n"BAZI B\u0130NALARDA A\u011eIR HASAR VAR"\r\nP\u00fct\u00fcrge Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mikail S\u00fcl\u00fck ise haziran ay\u0131nda meydana gelen depremde hafif hasar g\u00f6ren binalarda a\u011f\u0131r hasar olu\u015ftu\u011funu s\u00f6yledi. Bu binalar\u0131n daha \u00f6nceden bo\u015falt\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden S\u00fcl\u00fck, \u015fu ana kadar herhangi bir can kayb\u0131 tespiti olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\nNTV canl\u0131 yay\u0131n\u0131na telefonla ba\u011flanan Kar\u015f\u0131yaka K\u00f6y\u00fc Muhtar\u0131 Mehmet Yakut da daha \u00f6nceki depremde hasar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in bo\u015falt\u0131lan baz\u0131 evlerin y\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.\r\n\r\n