Türkiye

Malatya Pütürge’de 5,2 büyüklüğünde deprem

4 Ağustos 2020
malatya deprem

Malatya Pütürge’de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve valilik şu ana kadar herhangi bir olumsuluk tespit edilmediğini bildirdi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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