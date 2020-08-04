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Çöp Kamyonu yandı

4 Ağustos 2020
çöp kamyonu yandı

Alsancak Belediyesi’ne ait çöp kamyonu Girne-Boğaz mevkiinde aracın motor bölümde muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yanan araca itfaiye ekipleri müdahele etti.

Polis Basın Subaylığının konuyla ilgili açıklaması şöyle: 08.2020 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Girne – Lefkoşa Anayolunun Ciklos Mevkiinde, Alsancak Belediyesine ait olup, Şadan AVCI yönetimindeki RP 453 plakalı çöp kamyonu seyir halinde bulunduğu sırada, aracın motor bölümde muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları, aracın ön göğüs paneli, yolcu koltukları ile tavan döşemesi yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

Çöp aracı cayır cayır yandı

Alsancak Belediyesi'ne ait çöp kamyonu Girne-Boğaz mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yanan araca itfaiye ekipleri müdahele etti. Video: Suphi Değer https://www.facebook.com/suphi.deger.1/videos/10158964607578866

Havadis Gazetesi paylaştı: 4 Ağustos 2020 Salı


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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