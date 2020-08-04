çöp kamyonu yandı

Alsancak Belediyesi’ne ait çöp kamyonu Girne-Boğaz mevkiinde aracın motor bölümde muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yanan araca itfaiye ekipleri müdahele etti.

Polis Basın Subaylığının konuyla ilgili açıklaması şöyle: 08.2020 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Girne – Lefkoşa Anayolunun Ciklos Mevkiinde, Alsancak Belediyesine ait olup, Şadan AVCI yönetimindeki RP 453 plakalı çöp kamyonu seyir halinde bulunduğu sırada, aracın motor bölümde muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları, aracın ön göğüs paneli, yolcu koltukları ile tavan döşemesi yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.