Diğer SporlarSpor

Kupa Yakın Doğu’nun

23 Şubat 2019

8.Rauf Raif Denktaş Voleybol Federasyon Kupası’nı erkeklerde Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’u 3-2 yenen Yakın Doğu Üniversitesi kazandı

BEŞ SETLİK MAÇ YDÜ’NÜN:

Finalde Yakın Doğu Üniversitesi 2 saatlik mücadele sonunda, Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’u 3-2 yenerek kupayı kazandı. Kupayı Yakın Doğu’ya Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunu Gizem Soydan verdi

Tonguç KOTAK

 Rauf Raif Denktaş Voleybol Federasyon Kupası’nda erkeklerde kupayı Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.

NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan maça Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor iyi başlayarak seti 25-15 aldı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette toparlanan Yakın Doğu Üniversitesi rakibine 25-20 üstünlük sağladı ve durum 1-1 oldu.

Üçüncü sette büyük çekişme yaşandı. Bu zorlu seti Yakın Doğu 25-23 kazandı ve durumu 2-1 yaptı.

Karşılaşmanın dördüncü setinde toparlanan Çamlık rakibi karşısında etkili oldu ve 25-21’lik üstünlükle 2-2’lik eşitliği sağladı.

Tie break seti de büyük çekişmeye sahne oldu. Final setini 15-12 alan Yakın Doğu Üniversitesi, 8.Rauf Raif Denktaş Federasyon Kupası’nı müzesine götüren takım oldu.

Kupayı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi ile ikinci olan Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’a ödülleri Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunu Gizem Soydan tarafından verildi.

 

Etiketler


İlgili Makaleler

cihangir

Lambalar söndü maç tatil oldu

23 Şubat 2019
koopspor

Koop’ta “Chris” şoku!

23 Şubat 2019

Green Pedal sporcuları Tour of Antalya’da yarışıyor

22 Şubat 2019

Hakeme tokada 560 günlük rekor ceza

22 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı