Kupa Yakın Doğu’nun

8.Rauf Raif Denktaş Voleybol Federasyon Kupası’nı erkeklerde Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’u 3-2 yenen Yakın Doğu Üniversitesi kazandı

BEŞ SETLİK MAÇ YDÜ’NÜN:

Finalde Yakın Doğu Üniversitesi 2 saatlik mücadele sonunda, Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’u 3-2 yenerek kupayı kazandı. Kupayı Yakın Doğu’ya Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunu Gizem Soydan verdi

Tonguç KOTAK

Rauf Raif Denktaş Voleybol Federasyon Kupası’nda erkeklerde kupayı Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.

NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan maça Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor iyi başlayarak seti 25-15 aldı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette toparlanan Yakın Doğu Üniversitesi rakibine 25-20 üstünlük sağladı ve durum 1-1 oldu.

Üçüncü sette büyük çekişme yaşandı. Bu zorlu seti Yakın Doğu 25-23 kazandı ve durumu 2-1 yaptı.

Karşılaşmanın dördüncü setinde toparlanan Çamlık rakibi karşısında etkili oldu ve 25-21’lik üstünlükle 2-2’lik eşitliği sağladı.

Tie break seti de büyük çekişmeye sahne oldu. Final setini 15-12 alan Yakın Doğu Üniversitesi, 8.Rauf Raif Denktaş Federasyon Kupası’nı müzesine götüren takım oldu.

Kupayı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi ile ikinci olan Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’a ödülleri Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunu Gizem Soydan tarafından verildi.