FutbolSpor

Lambalar söndü maç tatil oldu

23 Şubat 2019
cihangir

MAÇ ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK: K-Pet Süper Lig’in 19. Haftasının açılış maçı olan Türk Ocağı-Cihangir karşılaşması 13’üncü dakikada yaşanan ışıklandırma arızası nedeniyle yarıda kaldı. KTFF karşılaşmanın 27 Şubat Çarşamba günü saat 14.30’da oynanmasına karar verdi

cihangir

K-Pet Süper Lig’in 19. Haftasının açılış maçı olan Türk Ocağı-Cihangir karşılaşması çarşamba gününe ertelendi. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’ndaki karşılaşmanın başında, projektörlerin bulunduğu pilonlardan birinin arıza yapması ve tamirinin ardından maç gecikmeli olarak başladı. 13.dakikada aynı pilondaki projektörlerin ve skorbordun elektriğinin gitmesiyle karşılaşma orta hakem Turgay Misk tarafından durduruldu. Bunun üzerine hakemler, gözlemciler ve kulüp yetkilileri toplanarak arızanın giderilmesi için 30 dakika bekleme kararı aldılar. 45 dakika beklemenin ardından arızanın giderilmemesi üzerine Turgay Misk karşılaşmayı tatil etti. Ardından Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Türk Ocağı-Cihangir maçının kaldığı yerden (13.dakikadan) itibaren 27 Şubat Çarşamba günü saat 14.30’da oynanmasına karar verildiğini açıkladı.

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