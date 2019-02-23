Koop’ta “Chris” şoku!

YDÜ MAÇINDAN SONRA AÇIKLADI

Chris Johnson, kaybedilen Yakın Doğu Üniversitesi maçının ardından Koop yönetimine Fas Ligi’nden iyi bir teklif aldığını belirterek ayrılacağını açıkladı ve önceki gün de KKTC’den, Fas’a hareket etti

Tonguç KOTAK

Basketbolda Koopspor’un ABD’li forvet oyuncusu Chris Johnson, Fas Ligi’nden teklif aldığını belirterek takımdan ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Lefke Avrupa Üniversitesi’nin yabancısı da play-offlar öncesi daha iyi bir teklif aldığını belirterek takımdan ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde de aynı olay olay Koopspor’un da başına geldi ve hücum oyuncusu Chris’i sezon ortasında kaybetti.

Johnson, Koop’u yüzüstü bıraktı

Chris Johnson, kaybedilen Yakın Doğu Üniversitesi maçının ardından Koopspor yönetimine Fas Ligi’nden iyi bir teklif aldığını belirterek ayrılacağını açıkladı.

Johnson’ın açıklamaları sonucu bir şok yaşayan Koopspor yönetimi, konuyla ilgili yapacak bir şeyi olmadığını açıkladı. ABD’li oyuncu önceki gün KKTC’den, Fas’a hareket etti.

Koop kızgın

Yabacı oyuncusu Chris Johnson’ın, Fas Ligine gitmesi sonucu tek yabancı ile sezonun geri kalanını oynayacak olan Koopspor yönetimi kızgın durumda.

Takım Menejeri Tayfun Kuyan, Havadis’e konuşarak şunları söyledi:

“Geçen yıl Lefke Avrupa Üniversitesi’nin başına gelen olay bu sezon bizim başımıza geldi. Yakın Doğu’nun yabancısı Mukasin yabancı transfer dönemi bitmeden yöneticilerine söyledi ve onlar da önlem aldı. Chris ayrılma kararını bize 45 gün önce bildirseydi yerine birini alabilirdik. Buradaki sakınca kontratlarımızın FIBA’da bağlayıcı olmamasıdır. Bu yüzden yabancı oyuncularda bu riski taşıyoruz. Basketbol Federasyonu’nun bu konuyu Türkiye Basketbol Federasyonu ile ele alması veya yabancı süresini uzatarak kulüplerin mağduriyetini gidermek için formül üretmesi gerekmektedir. 45 günlük süreyi play-offlara kadar uzatmalıdır. Bu büyük kanayan bir yaradır. Bu adama ben yatırım yaptım. Beni bırakıp gitti. Ama bu olay herkesin başına gelebilir. KKTC basketbolunun sorunudur. Bir şeyler yapılması lazım.”