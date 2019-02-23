Beşparmaklar Tiyatro Festivali heyecanı

ULUSLARARASI BİR BOYUTA ULAŞTI:

Çatalköy Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Beşparmaklar Tiyatro Festivali uluslararası boyuta ulaşarak İtalya’dan, Fransa’dan ve Sırbistan’dan oyun ağırlama kararı aldı. Festival “Artık yüzü gülmeli. Çünkü başka dünya yok!’” sloganıyla 1 Mart’ta başlıyor

13 farklı tiyatro ekibinin toplam 17 oyun sergileyeceği 1-27 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Çatalköy Belediyesi 9. Beşparmaklar Tiyatro Festivali heyecanla bekleniyor. Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy Belediyesi Meclis Üyeleri, Arapköy ve Çatalköy Muhtarları, Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik ve festivale katılacak tiyatro topluluklarının temsilcileri katıldı.

Ülkemizi tanıtacaklar

Olive Tree Otel’de düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu yaptı. Festivalin bu sene başka bir boyut kazandığını belirten Başkan Hulusioğlu “Bu yıl buna uluslararası boyut katarak ülkemizin tanıtımıyla ilgili bir misyon üstlenmek hedefi koyduk. O doğrultuda bu yıl programımızı yaptık. Türkiye ile birlikte Sırbistan, Fransa ve İtalya’dan tiyatro gruplarıyla birlikte uluslararası festival denemesi yapıyoruz. Ülkemizdeki hem ödenekli hem de amatör ama en az ödenekli kadar profesyonelce işlerini yapan tiyatro ekipleriyle kaliteli bir festival çıkartmak hedefiyle bu yıl organize olduk” dedi.

Yabancı oyunlar tamamen fiziksel

Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik ise: “İzleyicilerimizin kafasında şöyle bir soru olabilir: Fransa’nın, İtalya’nın, Sırbistan’ın oyunlarını ben nasıl anlayacağım? O dili nasıl anlayacağım. Şunu belirtmeliyim ki bu oyunların tümü tamamen fiziksel oyunlar. Dile dayalı değildir, ama sahnede göreceğiniz her şey mükemmeldir. Çünkü bu oyunları izleyerek getirdik. Yurt dışında katıldığımız organizasyonlarda bunları görerek buraya davet ettik. Bütün bu oyunların hiçbirinin dilinin sorunu yok. İzleyici rahatlıkla algılayabilecek” dedi.