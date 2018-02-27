Kundaklandı

Bafra bölgesinde bulunan ve yapımı devam eden Zafer Otel’in malzeme depolarında önceki akşam çıkan yangının nedeni belirlendi

Bafra bölgesinde bulunan Zafer İnşaat Ltd. isimli şirkete ait otel inşaat alanı içerisinde bulunan, üzerleri izalasyonlu branda ile kaplı birbirine bitişik durumdaki malzeme depolarında, önceki akşam saat 21.30 sıralarında yangın meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen alevler depoları sardı, yangın sonucu malzeme depoları içerisinde bulunan miktarları henüz tespit edilemeyen ahşap yer parkesi, PVC boru, kereste, izolasyon malzemesi, cam aynalar, jeneratör aküleri ve elektrik malzemesi tamamen yanarak zarar gördü.

Yangın, İskele ve Yeşilköy İtfaiye Şubeleri ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Polis “Kundaklama” dedi

Malzeme deposunda çıkan yangın ile ilgili yürütülen polis soruşturması devam ederken Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada malzeme depolarının muhtemelen yanıcı madde dökülüp kasten yakılarak kundaklandığı kaydedildi.

Polisten yapılan açıklamada, soruşturmanın henüz devam ettiği, zarar tespitinin ise halen yapılmadığı kaydedildi.