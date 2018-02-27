Tejaiye’nin cezası 15 ay hapislik

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) kampusu içerisinde 6 Ekim 2017 tarihinde öğrenciler arasında çıkan kavgada Emmanuel Ojo ve Jeffrey Ojo Alajhi’yi bıçakla ağır şekilde yaralayan sanık Walter Oloruntosin Tejaiye hakkındaki dava sonuçlandı

Duygu ALAN

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Vahim zarar”, “Yaralama”, “Kanunsuz bıçak taşıma”, “Tecavüzkar alet taşıma” suçlarından yargılanan sanık Walter Oloruntosin Tejaiye hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) kampusu içerisinde 6 Ekim 2017 tarihinde öğrenciler arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada ağız uzunluğu 22 cm, toplam uzunluğu ise 38 cm olan bıçak ile Emmanuel Ojo ve Jeffrey Ojo Alajhi’yi ağır şekilde yaralayan sanık Walter Oloruntosin Tejaiye 15 ay hapislik cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Walter Oloruntosin Tejaiye’yi işlemiş olduğu “Vahim zarar” suçundan 15 ay, “Yaralama” suçundan 12 ay, “Kanunsuz bıçak taşıma” suçundan 9 ay, “Tecavüzkar alet taşıma” suçundan ise 9 ay hapislik cezasına çarptırılmasına, hapislik suçlarının birlikte çekilmesine emir verdi.

Bıçaklarla sopalar havada uçuşmuştu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) kampusu içerisinde, 6 Ekim 2017 tarihinde, saat 20.15 sıralarında Chika Victor Ibeleme ve sanık Walter Oloruntosin Tejaiye bir taraf olup kız meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu Haspolat’ta ikamet eden Emmanuel Ojo, Jeffrey Ojo Alajhi ve 3 diğer kişi ile kavgaya girmiş, çıkan kavgada zanlı Walter Oloruntosin Tejaiye, ağız uzunluğu 22 cm toplam uzunluğu ise 38 cm olan bıçak ile Emmanuel Ojo ve Jeffrey Ojo Alajhi’yi ağır şekilde yaralamıştı.

Chika Victor Ibeleme ise tasarrufunda bulundurduğu bezbol sopası ile kavgaya girdiğini ve karşı tarafı ciddi şekilde darp etmişti.

Sanık Walter Oloruntosin Tejaiye tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Emmanuel Ojo ve Jeffrey Ojo Alajhi’nin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Kavgada sanık Walter Oloruntosin Tejaiye de vücudunun muhtelif yerlerinden bıçak darbesi ile yaralanmış Chika Victor Ibeleme ve Walter Oloruntosin Tejaiye tedavilerine müteakip gözaltına alınmıştı.

Olayda kullanılan bıçağın 7 cm uzunluğundaki uç kısmı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emmanuel Ojo’nun sırtından ameliyat sırasında çıkarılmıştı.

3 ay hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmişti

Meselede tutuklu bulunan 4 zanlıdan Walter Oloruntosin Tejaiye, Chika Victor Ibeleme ve Jeffrey Ojo Alajhi teminata bağlanmak üzere 16 Ekim 2017 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılmıştı.

Mahkeme, Chika Victor Ibeleme ile Jeffrey Ojo Alajhi’nin yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi ve 15 ‘er bin TL nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir vermişti.

Walter Oloruntosin Tejaiye’nin ise yasal statüsünü de dikkate alınarak davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmişti.