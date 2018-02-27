Çakmak ve Gül teminata bağlandı

Narkotik ekipleri tarafından 16 Şubat 2018 tarihinde Kanlıköy’de bir eve düzenlen operasyonda gözaltına alınan zanlı Selahattin Çakmak ve Veli Gül hakkındaki soruşturma tamamlandı

Narkotik ekiplerinin 16 Şubat 2018 tarihinde Kanlıköy’de bir evde uyuşturucu satışı olacağı bilgisi üzerine Selahattin Çakmak’ın kaldığı eve operasyon düzenledi.

Polis eve düzenlediği baskında, Selahattin Çakmak, Veli Gül, Cem Daniel Günkurt, Oğuzhan Uşaklı, Görkem Koyuncu ve Mehmet Tuna Han Aslan’ı suçüstü yakaladı.

Baskın anında polisi görünce tasarruf ettiği 2 gram uyuşturucu maddeyi tuvalete atarak sifonu çeken Veli Gül’ün imha ettiği uyuşturucu madde evin dışındaki atık borularda ele geçirildi.

Mahkeme emri ile evde arama yapan polis, evin bir bölümünde tabak içinde 1 gram Hint Keneviri, 1 adet hassas terazi, zanlı Cem Daniel Günkurt’un üzerinde ise uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 250 TL nakit para ele geçirdi.

Olayla ilgili zanlılar tutukluluk talebiyle 17 Şubat 2018 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı, zanlılar hakkında 3’er gün tutukluluk emri verildi.

Zanlılar 20 Şubat 2018 tarihinde yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme zanlı Selahattin Çakmak ve Veli Gül’ün soruşturmanın selameti açısından 6 gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Zanlılar Cem Daniel Günkurt, Oğuzhan Uşaklı, Görkem Koyuncu ve Mehmet Aslan’ın ise yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, 3 Bin TL nakit teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verildi.

Mahkeme benzer sabıkası olan zanlı Günkurt’un ayrıca ek olarak KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluna bağlı serbest kalmasına emir verdi.

Zanlı Selahattin Çakmak ve Veli Gül polisteki 6 günlük tutukluluğun ardından dün teminat maksatlı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Tutuksuz yargılanacaklar

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam, mahkemede verdiği ifadede zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde (Hint Keneviri) “Alma”, “Verme” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis çavuşu Erkan Karam, zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, her iki zanlının da yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, 1’er kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalamadı ve iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.