Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi

Ercan Havaalanı’ndan 23 Şubat 2018 tarihinde KKTC’ye üzerindeki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakayı ele veren zanlı Çetin Uçaş, polisteki 3 günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından teminat maksadı ile dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Duygu ALAN

Ercan Havaalanı’ndan 23 Şubat 2018 tarihinde KKTC’ye giriş yapmak isterken narkotik dedektör köpek Zeyna’nın tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri bulunan ve Cumartesi günü çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri alınan zanlı Çetin Uçaş, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Fadıl Metin, mahkemede verdiği ifadede, Çetin Uçaş’ın Ercan Havaalanı’ndan 23 Şubat 2018 tarihinde saat 14.15 sıralarında KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada narkotik dedektör köpek Zeyna’nın tepki vermesine müteakip üzerinin kontrol edildiğini kaydetti.

Metin, zanlıda yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını zanlının ise gözaltına alındığını söyledi.

Zanlının polise gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyleyen Metin, Uçaş’ın 24 Şubat 2018 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldığını ve hakkında soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk emri alındığını ifade etti.

Metin cezaevi talebinde bulundu

Polis memuru Fadıl Metin, mahkemede dün verdiği ifadede zanlı Çetin Uçaş’ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup KKTC’de turist olarak bulunduğunu söyledi.

Metin, Uçaş’ın davalarında hazır olabilmesi amacı ile davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Zanlı Çetin Uçaş, 1 ayı geçmemek şartı ile davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.