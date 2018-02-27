“Yollarımız delikli peynire döndü ”

Gazimağusa Küçük Sanayi Bölgesi esnafı yollardan şikayetçi. Esnaf bir an önce yolların tamir edilmesini istedi

Ali ELMAS

Gazimağusa’da Küçük Sanayi Bölgesi esnafı, bölgeye yeterince ilgi gösterilmediğinden ve eksikliklerinden şikayetçi. Esnaf, yağan yağmurdan sonra yolların berbat hale geldiğini, büyük bir altyapı eksikliği olduğunu, bölge de giriş ve çıkışın belli olmadığını ve konu ile ilgili yetkililerin gerekeni yapmasını istiyor.

“Dükkanlarımızı su basıyor”

Gazimağusa Küçük Sanayi Bölgesi’nde en büyük sorun alt yapı sorunu. Bölge esnafı durumdan bezmiş durumda. Esnaf yarım saatlik yağmurda bile bölgenin göle döndüğünü ve dükkanlarını su bastığını savunurken müşterilerin böyle bir ortama girmek istememesinden yakındı.

“Yollar delik deşik”

Bölge esnafının bir diğer sorunu ise Gazimağusa Küçük Sanayi Bölgesi’ndeki yollar. Bölge esnafı yolların delik deşik olduğunu söyledi. Esnaf yollarda kasis olmamasından dolayı birçok sürücünün sürat yaptığını anlattı. Esnaf sorunlarının bir an önce çözülmesini istiyor.

Esnaf ne dedi?

İbrahim Ebru ( Ebru Büfe)

“Küçük Sanayi’ye yağmur yağdığı zaman kelimenin tam anlamıyla buradaki hayat durur. Özellikle kendi büfemin önünü su bastığı için çok fazla müşteri kaybım oluyor. Müşterilerim genellikle dairelerde çalışan kişiler olduğu için yağmur suyu içerisinde dükkana girmek istemiyor. Çok ciddi bir şekilde altyapı sorunu mevcut. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz”

Aykut Pire (MA&ZA Motors Oto Galeri)

“Yollarımız yeni yapılmasına rağmen malesef yağan yağmur sonrası ortalık berbat oluyor. Kanalizasyon çalışması gerekli çünkü suyun akıp gideceği bir yer yoktur. Bir diğer sıkıntı ise sanayi içerisinde çok fazla sürat yapılıyor bunu önlemek için de sürücüleri yavaşlatacak tümsekler yapılmalıdır. Sanayi içerisinde de aynı meslek gruplarının farklı yerlerde değil de aynı yerlerde olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bir sanayi bölgesinin girişinin ve çıkışının belli olması gerekir. Bununla ilgili de sıkıntılar var”

Hüseyin Zornalı (Zornalı Alüminyum)

“28 yıldır Küçük Sanayi esnafıyım ben. Esnaf ciddi anlamda maddi sıkıntılar çekmektedir. Devlet dairelerine borç var ama destek almış olmamıza rağmen bir türlü kapatamıyoruz. Devletten aynı desteği görmek istiyoruz. Verilen yardımlar ise bazı esnaflar tarafından iş yerlerine değil de başka yerlere harcanıyor onları da kınıyorum”

Mehmet Kansız ( Bici Bici Oto Yıkama)

“Küçük Sanayi’de bazı esnafların sıkıntıları olduğu bir gerçektir. Kendi iş yerime ve kendi adıma konuşacak olursam çok şükür diyebilirim işlerim yolunda. Ancak Küçük Sanayi Bölgesi’nde market eksikliği var inşallah yakın zamanda bu sorunda ortadan kaldırılır”

Özen Sennaroğlu (Sennaroğlu Ltd)

“Küçük Sanayi Bölgesi’ndeki esas eksiklik bence trafik. Hiçbir zaman trafik kontrolü olmuyor. Temizlik bakımından da çok geride kaldık. Yollarımız delikli peynire döndü. İşçi olarak gerçek anlamda meslek bilgisi olan işçiler değil de üniversite mezunları çalışmaktadır. Devletimiz mesleğe yönelik okulları artırırsa daha faydalı olacağını düşünüyorum”

Tonguz Kalçay ( Kalçay Doğal Mermer ve Granit)

“Küçük Sanayi esnafının durumu ciddi anlamda çok vahimdir. Vergi ödemek belimizi büktü. Devlet yetkililerinin buna bir çözüm bulmasını istiyoruz”