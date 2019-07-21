Kulaçlar barış ve özgürlüğe atıldı

Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Barış ve Özgürlük Yüzme Maratonu dün yapıldı

KKTC Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Barış ve Özgürlük Yüzme Maratonu dün Girne’de gerçekleşti.

İki farklı parkurda yarışan yüzücüler 1500 metre ve 3000 metre mesafelerinde mücadele etti. 14 yaş ve altı sporcular 1500 metrelik parkurda yarışırken diğer sporcular 3000 metre kulaç attılar.

Diana Beach’te gerçekleşen Barış ve Özgürlük Yüzme Maratonu’nda 1500 metre erkeklerde Ares Spor Kulübünden Bartu Kaşif, kızlarda ise YDÜ sporcusu Deniz Şan birindi oldu.

3000 metre yüzme maratonunda ise genel klasmanda birincilik Yakın Doğu sporsucu Emre Ersoy’un oldu.

Yarışma sonuçları şöyle:

1500 METRE GENEL KLASMAN (U14)

ERKEKLER

1. Bartu Kaşif (Ares) 25:46.15

2. Ege Arda Akyürek (Ares) 27:23.00

3. Hasan Karataç (YDÜ) 29:16.00

KIZLAR

1. Deniz Şan (YDÜ) 29:24.00

2. Alara Özden (YDÜ) 29:32.00

3. Kardelen Demirkıran (Ares) 31:43.00

3000 METRE GENEL KLASMAN

ERKEKLER

1. Emre Ersoy (YDÜ) 43:06.00

2. Buğra Korahan (Ferdi) 43:20.00

3. Rüzgar Maneoğlu (YDÜ) 43:21.00

4. Yusufcan Şensoy (Ares S.K.) 43:49.00

5. Cahit Bozatlı (YDÜ) 44:42.00

6. Mert Türsoy (YDÜ) 47:15.00

7. Tunahan Özkan (Ares S.K.) 48:16.00

8. Hasan İlker (Ferdi) 48:16.00

9. Şevki Ahçıhoca (Aspava S.K.) 54:48.00

10. Kemal Elektrikçi (Ares S.K.) 54:52.00

11. Aytun Kazmacı (Ares S.K.) 57:48.00

12.Mustafa Yeşilada (YDÜ) 57:48.00

13. Berk Bağrıkara (Aspava S.K.) 1:03:43.00

14. Murat Çiftçi (Aspava S.K.) 1:04:22.00

15. Caner Aspava (Ferdi) 1:06:46.00

KIZLAR

1. Nerin Baycan (YDÜ) 50:56.00

2. İpek Aksel (Fast Srogs) 53:45.00

3. Emine S.Demirkıran (Ares S.K.) 53:45.10

4. Selen Sarıkaya (Fast Srogs) 1:06:52.00

5. Bahar Şan (Ferdi) 1:07:09.00

6. Refika Özyiğit (Bluefin) 1:13:39.00

7. Sevim Baranhan (Bluefin) 1:14:12.00

8. Pembe Abahorlu (Aspava S.K.) 1:17:00.00

9. Ayşa Küçükakça (Ares S.K.) 1:17:45.00

3000 METRE YAŞ GRUPLARI

ERKEKLER

15-19 Yaş arası

1. Emre Ersoy (YDÜ) 43:06.00

2. Rüzgar Maneoğlu (YDÜ) 43.21.00

3. Yusufcan Şensoy (Ares) 43:49.00

25-29 Yaş arası

1. Buğra Korahan (Ferdi) 43:20.00

2. Kemal Elektrikçi (Ares) 54:52.00

3. Aytun Kazmacı (Ares) 57:48.00

30-39 Yaş arası

1. Hasan İlker (Ferdi) 48:16.00

40-49 Yaş arası

1. Şevki Ahçıhoca (Aspava) 54:48.00

2. Murat Çiftçi (Ares) 1:04:22.00

50 Yaş ve büyükler

1. Mustafa Yeşilada (YDÜ) 57:48.00

2. Caner Aspava (Ferdi) 1:06:46.00

KADINLAR

15-19 Yaş arası

1. Nermin Baycan (YDÜ) 50.56.00

2. İpek Aksel (Fast Frogs) 53:45.00

3. Emine S. Demirkıran (Ares) 53:45.10

20-24 Yaş arası

1. Aysa Küçükakça (Ares) 1:17:45.00

25-29 Yaş arası

1. Sevim Baranhan (Ares) 1:14:12.00

50 Yaş ve büyükler

1. Pembe Abahorlu (Aspava) 1:17:00.00