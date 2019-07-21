Gönyeli’de yeni dönem başlıyor

Süper Lig ekiplerinden Gönyeli’de 2 kez ertelenen genel kurul yarına akşam gerçekleşiyor ve Ömer Saykal başkanlık müracaatını yaptı

BÜLENT AYTAÇ İLE ANLAŞTI:

Gönyeli camiasının sevilen sayılan ismi olan ve başkanlık için tek adaylık müracaatını yapan Ömer Saykal, Havadis’e yaptığı açıklamada, “Gönyeli başkansız kalmaması lazımdı. Gönyeli’nin faaliyetlerini askıya alması veya yarıda bırakması söz konusu olamazdı. Bizim için Gönyeli çok önemlidir” dedi. Saykal teknik direktör olarak Bülent Aytaç ile ön görüşmeyi yapıp anlaştıklarını da belirtti.

Ahmet ÖZSOY

Süper Lig’in kırmızı-beyazlı takımlarından Gönyeli’de başkanlık krizi aşılmak üzere. Sıkıntılı bir sezonu geride bırakan ve maddi yönden dara giren Gönyeli’de başkan Ömer Arabacıoğlu’nun görevinden istifa etmesinin ardından yapılan 2 genel kurul toplantısından sonuç alınamamıştı.

Kulübün maddi yönden kötü yönetilmesi ve sporculara olan borçlar, takımdan ayrılan futbolcular camiayı adeta çıkmaza sürüklemişti.

Gönyeli için uğraş veren bazı isimlerin girişimleri sonucu, yarın yapılacak 3üncü olağan genel kurul toplantısına başkan adayı bulundu. Geçmişte Ezer Özsoy ve Ahmet Baştaş yönetimlerinde görev yapmış biri olan ve camianın sevip saygı duyduğu isim Ömer Saykal Gönyeli başkanlığına müracaat etti.

Başkan Ömer Arabacıoğlu’na adaylık müracaatını yapan ve yönetim kurulu listesini Ömer Saykal’ın ekibinde şu isimler yer alıyor:

Fahri Arabacıoğlu, Hülya D.Akbil, Burak Erim, Ali Alp Kolozali, Mehmet Kofalı, Bekir Damdelen, Yusuf Hacı, Deniz Hacı, Mehmet Amca, Osman Nazlı, Ferruh Dülgeroğlu, Ahmet Kocayiğit, Yılmaz Behlül, İsmail Saykal, Cenk Kofalı.

Saykal: Önemli olan Gönyeli ismidir

Gönyeli’ye başkan adayı olan Ömer Saykal gazetemizin sorularını yanıtladı. Saykal, “Benim yöneticilik yaptığım dönemde herkes bu işi aşkla yapardır, beklentisi yoktu ancak şu anda şartlar çok değişti” diyerek kamuoyunda konuşulan sponsorluk ve maddi kaynak konusunda şu ana kadar görüşme yapmadığını açıkladı.

Saykal, “Gönyeli’nin tüm kesimleri ile görüşmeye çalıştım. Amcaoğlu ailesi, Gönyeli Belediye Başkanı, iş adamları, eski başkanlar bunlardan bazıları. Kimseden olumsuz bir yanıt almadım. Herkes destek olacağını söyledi. Yaptığım görüşmelerde hiç kimsenin ilerleyen süreçte sırtını Gönyeli’ye dönmeyeceği intibası uyandırmıştır bende.

Burada önemli olan Gönyeli Spor Kulübüdür. Bizim için Gönyeli önemlidir. Gönyeli’nin başkansız kalması, faaliyetlerini askıya alması veya yarıda bırakması söz konusu olamazdı. Pazartesinden sonra resmi görüşmelere ve temaslara başlayacağım.

Kamuoyuna yansıyan, Gönyeli çemberi bölgesine yapılan büyük otelin sponsor olacağı haberi şu anda doğru değildir ancak herkes bu yakıştırmayı yapıyor. Gerçekten de Gönyeli’ye büyük yatırım yaptılar. Başkan olduktan sonra resmi sıfatla gidip görüşeceğim. Ancak şu anda kimseyle görüşmedim” dedi.

BÜLENT AYTAÇ İLE ANLAŞTI

Gönyeli Başkan Adayı Ömer Saykal “teknik direktör olarak Bülent Aytaç ile ön görüşmeyi yaptık ve anlaştık. Pazartesi genel kurul olduktan sonra takımın toplanıp çalışmalara başlaması için görüşeceğiz ve tarih belirleyeceğiz. Bu konuda zaman kaybedemeyiz” dedi.

Saykal şöyle devam etti:

“Gönyeli için ve bizim için en sıkıntılı süreç sponsorluk olacaktır. Geçen sezon da takım sponsor bulamamıştır. Yönetim oluştuktan sonra bu çalışmalara başlanabilecek.

Spor Dairesi sahamız için açıklamayı yapmıştır. Saha zeminimiz yenileniyor ve 2 aya hazır olacak dendi. Tepe’de oynayacağız artık. Tribünlerin yenilenmesi için de gerekli çalışmalar başladı ve açıklama yapılacaktır. Yeni sezona sahamızda gireceğiz. Gönyeli’de, Gönyeli’nin kendi içindeki insanlarla çalışacağım ve camia ile hep birlikte olacağız.”