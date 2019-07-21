Buğra – Ksenia çeyrek finalde

GRUP İKİNCİ OLDU

Sporcumuz Buğra ve Rus takım arkadaşı Ksenia grupta ikinci maçında Diasamidze – Tevdoradze ikilisini 2-0 yendikten sonra öğleden sonra Merve – Bahanur ikilisine 2-0 kaybederek grubunu ikinci bitirdi ve çeyrek finale yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2019 yılı Pro Beach Tour sezonunda mücadele eden sporcumuz Buğra Eryıldız – Ksenia Khakimziyanoa ikilisi çeyrek finale yükseldiler.

Hopa’da başlayan turda sporcumuz Buğra Eryıldız ikinci günde sabah bölümünde Diasamıdze – Tevdoradze’yi 2-0 mağlup etti.

Sporcumuz Buğra – Ksenia ikilisi grup birinciliği maçında Merve – Bahanur ikilisine 2-0 kaybederek grubu ikinci sırada bitirerek çeyrek finalde diğer grubun üçüncüsü ile bu sabah mücadele edecekler.

Maxim – Andri elendi

Erkeklerde mücadele eden Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’un yabancıları Maxim – Andrii ikilisi ise galibiyet alamadılar.

Maxim – Andri ikilisi iki maçında da rakiplerine 2-0yenilerek turun Hopa ayağına veda ettiler.