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Buğra – Ksenia çeyrek finalde

21 Temmuz 2019

GRUP İKİNCİ OLDU
Sporcumuz Buğra ve Rus takım arkadaşı Ksenia grupta ikinci maçında Diasamidze – Tevdoradze ikilisini 2-0 yendikten sonra öğleden sonra Merve – Bahanur ikilisine 2-0 kaybederek grubunu ikinci bitirdi ve çeyrek finale yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2019 yılı Pro Beach Tour sezonunda mücadele eden sporcumuz Buğra Eryıldız – Ksenia Khakimziyanoa ikilisi çeyrek finale yükseldiler.
Hopa’da başlayan turda sporcumuz Buğra Eryıldız ikinci günde sabah bölümünde Diasamıdze – Tevdoradze’yi 2-0 mağlup etti.
Sporcumuz Buğra – Ksenia ikilisi grup birinciliği maçında Merve – Bahanur ikilisine 2-0 kaybederek grubu ikinci sırada bitirerek çeyrek finalde diğer grubun üçüncüsü ile bu sabah mücadele edecekler.

Maxim – Andri elendi
Erkeklerde mücadele eden Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’un yabancıları Maxim – Andrii ikilisi ise galibiyet alamadılar.
Maxim – Andri ikilisi iki maçında da rakiplerine 2-0yenilerek turun Hopa ayağına veda ettiler.

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