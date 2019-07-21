Kırışta 20 Temmuz mücadelesi
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 45. Yıldönümü nedeni ile düzenlenen Kırış Şampiyonası yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılan şampiyonaya dört bölgeden kulüpler katıldı.
Sonuçlar şöyle:
Kadınlar
1.Kategori: 1.Sevim Öykü Yıldız, 2.Azra Turan, 3.Beyza Nur Evren
2.Kategori: 1.Zahra Gaderi, 2.Nevin Özmanevra, 3.Zeynep Kuday
3.Kategori: 1.Alya Beray Kaya, 2.Zeynep Meryem Akın, 3.Tuba Şener
4.Kategori: 1.Azra Usta , 2.Yağmur Sel, 3.Güliz Koç
5.Kategori: 1.Fatima Gaderi, 2.Ecem Sarı, 3.Doğa Çağlin
6.Kategori: 1.Ayşegül Kuday, 2.Ada Yüzerçetin, 3.Esma Özbiçer
7.Kategori: 1.Asiye Öksüz, 2.İrem Şibli , 3.Ayşegül Koç
8.Kategori: 1.Semra Feramezoğlu, 2.Öykü Coşkunsu, 3.Betül Celyan
9.Kategori: 1.Ela Kılıç, 2.Açelya Ergin, 3.Nehir Seringöz
10.Kategori: 1.Elena Pakhomova, 2.Betül Peyravi, 3.Demet Akyüz
Erkekler
1.Kategori: 1.Yunus Alaçam, 2.Nazım Efe Hamurcu, 3.Sinan Kaya
2.Kategori: 1.Eren Külahçıoğlu, 2.Abdullah Ekicioğlu, 3.Taner Kara
3.Kategori: 1.Amir Badavi, 2.Ali Osman Aslan, 3.Murat Berk
4.Kategori: 1.Ahmet Yurtman, 2.Andrei Conoval, 3.Şakir Atınç Yağızsoy
5.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş, 2.Aarez Afzal, 3.Ali Durmuş
6.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin, 2.Ramadan Alaçam, 3.İlker İnci
7.Kategori: 1.Semih Türkmen, 2.Muhammed E.Uğur, 3.Eray Dağ
8.Kategori: 1.Tuğra Tığ , 2.Efe Güleç, 3.Mertcan Aslantaş
9.Kategori: 1.Amin Osman, 2. Samuel Mawuye, 3.Mateus Luvibidilax
10.Kategori: 1.Süleyman Bozkurt, 2.Atakan Ergin, 3.Kemal Köstü
11.Kategori: 1.Yunus Emre Tomak, 2.Arda Aslan Öztürk, 3.Kerim Karpuz
12.Kategori: 1.Nikita Gordeev, 2.Hüseyin Erçelik, 3.Bahadır Bozbey
13.Kategori: 1.Dmitry Gordeev, 2.Mahmut Colayır, 3.Serkay Kara
14.Kategori: 1.Öykü Ergin, 2.Metin Özenç, 3.İlhan Bakır