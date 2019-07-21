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Kırışta 20 Temmuz mücadelesi

21 Temmuz 2019

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 45. Yıldönümü nedeni ile düzenlenen Kırış Şampiyonası yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılan şampiyonaya dört bölgeden kulüpler katıldı.

Sonuçlar şöyle:

Kadınlar
1.Kategori: 1.Sevim Öykü Yıldız, 2.Azra Turan, 3.Beyza Nur Evren
2.Kategori: 1.Zahra Gaderi, 2.Nevin Özmanevra, 3.Zeynep Kuday
3.Kategori: 1.Alya Beray Kaya, 2.Zeynep Meryem Akın, 3.Tuba Şener
4.Kategori: 1.Azra Usta , 2.Yağmur Sel, 3.Güliz Koç
5.Kategori: 1.Fatima Gaderi, 2.Ecem Sarı, 3.Doğa Çağlin
6.Kategori: 1.Ayşegül Kuday, 2.Ada Yüzerçetin, 3.Esma Özbiçer
7.Kategori: 1.Asiye Öksüz, 2.İrem Şibli , 3.Ayşegül Koç
8.Kategori: 1.Semra Feramezoğlu, 2.Öykü Coşkunsu, 3.Betül Celyan
9.Kategori: 1.Ela Kılıç, 2.Açelya Ergin, 3.Nehir Seringöz
10.Kategori: 1.Elena Pakhomova, 2.Betül Peyravi, 3.Demet Akyüz
Erkekler
1.Kategori: 1.Yunus Alaçam, 2.Nazım Efe Hamurcu, 3.Sinan Kaya
2.Kategori: 1.Eren Külahçıoğlu, 2.Abdullah Ekicioğlu, 3.Taner Kara
3.Kategori: 1.Amir Badavi, 2.Ali Osman Aslan, 3.Murat Berk
4.Kategori: 1.Ahmet Yurtman, 2.Andrei Conoval, 3.Şakir Atınç Yağızsoy
5.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş, 2.Aarez Afzal, 3.Ali Durmuş
6.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin, 2.Ramadan Alaçam, 3.İlker İnci
7.Kategori: 1.Semih Türkmen, 2.Muhammed E.Uğur, 3.Eray Dağ
8.Kategori: 1.Tuğra Tığ , 2.Efe Güleç, 3.Mertcan Aslantaş
9.Kategori: 1.Amin Osman, 2. Samuel Mawuye, 3.Mateus Luvibidilax
10.Kategori: 1.Süleyman Bozkurt, 2.Atakan Ergin, 3.Kemal Köstü
11.Kategori: 1.Yunus Emre Tomak, 2.Arda Aslan Öztürk, 3.Kerim Karpuz
12.Kategori: 1.Nikita Gordeev, 2.Hüseyin Erçelik, 3.Bahadır Bozbey
13.Kategori: 1.Dmitry Gordeev, 2.Mahmut Colayır, 3.Serkay Kara
14.Kategori: 1.Öykü Ergin, 2.Metin Özenç, 3.İlhan Bakır

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