Raketler Bafra’da kıran kırana

“Pekur Beach Tennis Tour” ikinci ayağı dün Bafra’da başladı.

3 SAHADA 54 MAÇ

Pekur Beach Tennis Tour 2.ayağı dün ilk kez Bafra’da başladı. 3 kortta +13 Çift Kadınlar, Çift Erkekler ve Karışık Çiftler kategorisinde toplam 54 maç oynandı

Pekur Beach Tennis Tour 2.ayağı dün Bafra’da başladı.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu bünyesinde, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından gerçekleştirilen Pekur Beach Tennis Tour 2.Turnuvası 2 gün sürecek.

Bafra’da ilk kez

Pekur Beach Tennis Tour 2.Turnuvası 20-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında bu yıl ilk kez Bafra’da kurulan 3 kortta +13 Çift Kadınlar, Çift Erkekler ve Karışık Çiftler kategorisinde toplam 54 maç oynandı.

Turnuva bugün oynanacak yarı finaller ve finallerle tamamlanacak.

Pekur Beach Tennis Tour’un 2.ayağı olacak olan turnuvada ayrıca sporcular sezon sonu yapılacak masterler turnuvasına katılabilmek için puan toplama mücadelesi veriyorlar.