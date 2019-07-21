Diğer SporlarSpor

Raketler Bafra’da kıran kırana

21 Temmuz 2019

“Pekur Beach Tennis Tour” ikinci ayağı dün Bafra’da başladı.

3 SAHADA 54 MAÇ
Pekur Beach Tennis Tour 2.ayağı dün ilk kez Bafra’da başladı. 3 kortta +13 Çift Kadınlar, Çift Erkekler ve Karışık Çiftler kategorisinde toplam 54 maç oynandı

Pekur Beach Tennis Tour 2.ayağı dün Bafra’da başladı.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu bünyesinde, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından gerçekleştirilen Pekur Beach Tennis Tour 2.Turnuvası 2 gün sürecek.

Bafra’da ilk kez
Pekur Beach Tennis Tour 2.Turnuvası 20-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında bu yıl ilk kez Bafra’da kurulan 3 kortta +13 Çift Kadınlar, Çift Erkekler ve Karışık Çiftler kategorisinde toplam 54 maç oynandı.
Turnuva bugün oynanacak yarı finaller ve finallerle tamamlanacak.
Pekur Beach Tennis Tour’un 2.ayağı olacak olan turnuvada ayrıca sporcular sezon sonu yapılacak masterler turnuvasına katılabilmek için puan toplama mücadelesi veriyorlar.

Etiketler

İlgili Makaleler

Kırışta 20 Temmuz mücadelesi

21 Temmuz 2019

Buğra – Ksenia çeyrek finalde

21 Temmuz 2019

Kulaçlar barış ve özgürlüğe atıldı

21 Temmuz 2019

Gönyeli’de yeni dönem başlıyor

21 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı