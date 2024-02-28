Kudret Özersay: Bakanlık müdürü görevden uzaklaştırılmalı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, mahkeme kararıyla üç gün tutuklu kalan ve şu anda hakkında polis soruşturması devam eden bakanlık müdürünün görevden uzaklaştırılması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kudret Özersay, “Daha neyi beklersiniz? Sahte diploma DP’li bürokrat olunca başka, UBP’li olunca başka mı davranacaksınız?” diye sordu.

Kudret Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“Ma daha neyi beklersiniz??? Sahte diploma konusunda mukayyiti görevden almamış 10 gün sus pus olmuşlardı. Yasaya göre görevden uzaklaştırılması gerektiğini açıklayıp, durmadan ısrarla tekrar edip peşini bırakmamıştık ve sonunda görevden alınmıştı. Şimdi de beş gün önce tutuklanan, mahkeme kararıyla üç gün tutuklu kalan ve şu anda hakkında polis soruşturması devam eden bakanlık müdürü’nün, o görevden uzaklaştırılması gerekir!!! Yoksa sahte diploma DP’li bürokrat olunca başka, UBP’li olunca başka mı davranacaksınız? Ya da ses çıkarmayacağız da gullenin geçeceğini mi sanıyorsunuz? Hade gımıldayın!”