ABD'de sistemi çözen öğrenciler piyangodan 187 milyon TL kazandılar - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 28, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

ABD’de sistemi çözen öğrenciler piyangodan 187 milyon TL kazandılar

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Princeton Üniversitesi'nin mezun öğrencilerinden oluşan bir grup, 'sistemi yenmenin' bir yolunu bularak piyangodan milyonlarca dolar kazandı.

Princeton Üniversitesi’nin mezun öğrencilerinden oluşan bir grup, ‘sistemi yenmenin’ bir yolunu bularak piyangodan milyonlarca dolar kazandı.

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Tags:ABDManuel Montori IVMatthew GibbonsPiyango
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