KıbrısSürmanşet

Küçük: Kazı çalışmaları 5 noktada sürüyor

8 Temmuz 2020
Gülden Plümer Küçük

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük, gerek kazı, gerekse antropoloji laboratuvarındaki çalışmaların 1 Temmuz’da açıklandığı gibi başladığını belirtti.

Plümer, Gazimağusa, Düzova, Lefkoşa, Zeytinlik ve Strovolos’ta (Güney Lefkoşa) bir süredir kazı çalışmalarında bulunan 5 ekibe yarın 2 yeni ekibin ekleneceğini ve Zeytinlik’te ikinci bir kazıya başlayacak komitenin Taşköy’de (Pedra) de kazı yapacağını kaydetti.

Küçük, Rum Meclisi Kayıplar, Göçmenler, Mahsurlar ve Mağdurlar Komitesi Başkanı, AKEL Milletvekili Skevi Kukuma’nın “Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları, Türk makamlarının sınır kapı uygulamalarından dolayı durdu” yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

TAK muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yanıtında, iki toplumlu komite çalışanlarının 22 Haziran’dan bu yana kuzey ve güneye geçişlerinin başladığını kaydeden Küçük, antropologların aynı tarihten, arkeologların ise 2 Temmuz’dan itibaren çalışmalarına başladığını vurguladı.

Küçük, tüm çalışanların PCR testlerini yaptırdığını ve çalışma yöntemlerinin, uluslararası ve yerel Covid-19 yönergelerine uygun olarak planlandığını belirtti. Küçük, “Çalışırken nelere dikkat etmek gerektiği, araçta kaç kişinin bulunacağı gibi konuları kurallara bağladı” dedi.

Gülden Plümer Küçük, otoritelerin belirlediği kurallar çerçevesinde komite çalışanlarına PCR testi yapmaya devam edeceklerini vurguladı.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of WhatsApp’ta ‘çapraz sohbet’ dönemi

WhatsApp’ta ‘çapraz sohbet’ dönemi

8 Temmuz 2020
Photo of Baybars: Daha güzel bir ülke yaratmak için birlikte üretip, birlikte çalışmalıyız

Baybars: Daha güzel bir ülke yaratmak için birlikte üretip, birlikte çalışmalıyız

8 Temmuz 2020
Photo of Covid-19 49 milyon Afrikalıyı aşırı fakirliğe itebilir

Covid-19 49 milyon Afrikalıyı aşırı fakirliğe itebilir

8 Temmuz 2020
Photo of Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü

8 Temmuz 2020
Photo of Tenise dev bağış

Tenise dev bağış

8 Temmuz 2020
Photo of Şefik: 768 yargıtay davası görüşülmeyi bekliyor

Şefik: 768 yargıtay davası görüşülmeyi bekliyor

8 Temmuz 2020
Photo of KTSYD 37.Yıl resepsiyonu ödül töreni yapıldı

KTSYD 37.Yıl resepsiyonu ödül töreni yapıldı

7 Temmuz 2020
Photo of Saner: Çatlak sesler ifadesi, bu sıkıntıları ifade ediyor

Saner: Çatlak sesler ifadesi, bu sıkıntıları ifade ediyor

7 Temmuz 2020
Photo of Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararların tamamı

Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararların tamamı

7 Temmuz 2020
Photo of Şimdi Molehiya zamanı

Şimdi Molehiya zamanı

7 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı