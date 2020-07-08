Çatalköy’de yarın 6 saatlik elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Çatalköy’ün bazı bölgelerinde 6 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre 09.00- 15.00 saatleri arasındaki kesintiden Çatalköy bölgesinin kuzeyi ve sahil kısımları etkilenecek.

Yılmazköy’de 1 saat

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 10.00 saatleri arasında Gürpınar ve Yılmazköy’e elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması uyarısında bulunuldu.