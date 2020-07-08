Kıbrıs

Yeni kolej binası inşaatı için protokol imzalandı

8 Temmuz 2020
yeni kolej binası

İskele’ye yeni kolej binası yapılması amacıyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda protokol imza töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, anayasa gereği tüm öğrencilere fırsat eşitliği sunmanın görevleri olduğunu ifade ederek, bütçe yetersizliği nedeniyle zaman zaman eksiklikler yaşandığını belirtti.

Çavuşoğlu, İskele ve Lefke’de öğrencilere kolej imkanı yaratıldığını ancak eğitim vedrebilmek için bina olmadığını anlattı.

Bu durumu Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’yle değerlendirdiklerini ve fırsat eşitliği yaratmak adına destek istediklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, vakıflar yönetim kurulunun İskele bölgesine bir bina yapılmasına onay verdiğini ve bu kapsamda imzaların atılacağını vurguladı.

Hükümeti zor bir bütçeyle devraldıklarını da belirten Çavuşoğlu, vakıflar idaresinin kendilerine sınıf, boya, tadilat ve çok çeşitli alanlarda her zaman destek verdiğini ifade etti.Çavuşoğlu, yeni kolej binasının 8 milyon TL’ye malolacağını da anlatarak, okulun Şubat döneminde eğitime açılmasını hedeflediklerini belirtti.

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen de, öneriyi hiç tereddütsüz kabul ettiklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Profesör Doktor İbrahim Benter de, en iyi yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu kaydederek, öğrencilerin en modern binalarda, kaliteli ve çağdaş müfredatlar ve teknolojilerde eğitim almasını hedeflediklerini söyledi.

Benter ayrıca, çocukların güzel ahlaklı yetişmelerinin önemini de vurgulayarak, milli ve manevi değerlerin öğretildiği müfredatların önemli olduğunu belirtti.Konuşmaların ardından, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Erbatu Emlak & İnşaat Şirketi ile kolej inşaatının finansmanını sağlayacak Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi İskele’ye yapılacak yeni kolej binası protokolüne imza koydu.  (BRT)


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