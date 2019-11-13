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Küçük kardeşler 2 gündür kayıp

13 Kasım 2019
İlknur Küçük ve Yağmur Küçük
İlknur Küçük ve Yağmur Küçük

Lefkoşa’da sakin İlknur Küçük ve Yağmur Küçük’ün kayıp oldukları bildirildi.

14 yaşındaki İlknur Küçük ve 13 yaşındaki Yağmur Küçük’ün 11 Kasım Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında kalmakta oldukları ikametgahtan ayrıldıkları ve halen geri dönmedikleri duyuruldu.

2019 yılı içinde Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere 2 kez daha kaybolan kızlar aranıyor.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

11.11.2019 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin İlknur KÜÇÜK (K-14) ve
Yağmur KÜÇÜK (K-13) kalmakta oldukları ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemişlerdir.
Adı edilenler aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.



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