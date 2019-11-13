El-Sen: Grevden hastaneler, okullar ve havalimanı etkilenmeyecek

El-Sen, dün duyurduğu ‘süresiz grev’ uyarısı konusunda halkın mağduriyete uğramayacağı konusunda açıklama yaptı.

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) dün duyurduğu askıdan alınan süresiz grev kararı hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Sendika olarak süresiz grev sırasında halkın zarar görmemesi için titizlikle çalışma yaptıklarını duyurdukları açıklamada, söz konusu grev süresince hastaneler, havalimanı, okullar ve diğer benzeri yerlerle ilgili stratejik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

“Bizler ne maaş artışı ne de bireysel kazanım için bu grevi yapıyoruz” denilen açıklamada toplumsal çıkarın öncelendiği vurgulandı. Söz konusu açıklama şu şekilde: “Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası olarak askıdan aldığımız süresiz grev kararımızı dün kamuoyu ile paylaşmıştık. Sendika olarak halkımızın yeniden başlatacağımız süresiz grevden an az şekilde etkilenmesi için başta hastaneler, havalimanları, okullar ve diğer benzeri yerlerle ilgili stratejik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Amacımız başta sağlık sorunları yaşayan insanlarımız olmak üzere çocuklarımızın ve halkımızın geri kalanının bu süreçten en az mağduriyetle kurtulmasıdır. Bizler ne maaş artışı için ne de bireysel kazanım için bu grevi yapıyoruz. Tek hedefimiz sizlerin, yani halkımızın olan bu kurumu yaşatmak, insanlarımıza daha kaliteli, ucuz ve çevre dostu bir enerji üretip sunabilmektir. Yani tamamıyla toplumsal çıkarlarımız doğrultusunda bir mücadele vereceğiz. İnanıyoruz ki, halkımız da bu haklı mücadelemizde yanımızda olacak ve bizlerle kendi kurumuna sahip çıkacaktır. Bu memleket bizim, biz yöneteceğiz.”