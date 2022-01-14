Küçük: Geçmişle gelecek arasında köprüyüz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne milletvekili adayı Hasan Küçük, KKTC’nin herkesin devleti olduğunu kaydederek, “Bizler geçmişle gelecek arasında bir köprüyüz. Bu köprünün ayaklarını sağlam tutmalıyız” dedi.

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Küçük, Meclisin halkın evi olduğunu, orada edilen yeminin, kime hizmet için Meclise girildiğinin asla unutulmaması gerektiğini söyleyerek, “Bu köprünün birinci ayağı” ifadelerini kullandı.

Küçük şöyle devam etti;

“Köprünün ikinci ayağı sizin karakterinizdir, duruşunuzdur. Bugün siyasete güvenmiyoruz, öyle bir algı var… Siyaseti kim yaratıyor, yine halk yaratıyor. Siyasetimiz eğri yolda gidiyorsa ve şikayetçiysek bu yolda dimdik duran devletine sıkı sıkı sarılan, sadece Ulusal Birlik Partisi’nde değil varsa diğer partilerde varsa muhalefette onları seçeceğiz. Çünkü bizim bütün partilere ihtiyacımız var. Ortak söylem şudur; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti benim değil hepimizindir. Bu anlayışla siyaset diyoruz.”

Pandeminin etkilerine işaret eden, en büyük sorunun ekonomide yaşandığını kaydeden Küçük, şöyle konuştu:

“Ekonomik gelişim için neye ihtiyacımız var bakmak lazım. Bu ülkeye sıcak parayı getirmezsek gelirlerimiz nasıl artacak? Bunları konuşmamız gerek. İşte biz bu dönemde adını yeni dönem siyaset, sonuç odaklı siyaset koyduğumuz yeni Ulusal Birlik Partisi’nde bunları başaracağız. Çünkü bir iş insanı ve eğitimci olarak ben bunları birebir yaşıyorum. Çözümleri de biliyoruz…”

Sağlam köprü oluşturmak için manevi değeri yüksek, aidiyeti yüksek gençler yetiştirileceğini belirten Küçük, “Bunun için kafa yoracağız. Bana bir programda ‘siyaseti beyaz bir sayfaya çizseniz nasıl çizerdiniz’ diye sordular; ben de köprü gibi dedim. Çünkü bizler geçmişle gelecek arasında bir köprüyüz, bu köprünün temsilcileriyiz….” dedi.