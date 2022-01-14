Erhürman: Uzun vadeli kalkınma planı, ekonominin anayasası olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Meclis’ten geçirilecekleri uzun vadeli kalkınma planının ekonominin anayasası olacağını” kaydetti.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Erhürman, beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD) ziyaret etti ve erken genel seçimler öncesinde görüş alışverişinde bulundu.

Erhürman’a ziyaretinde, milletvekili adayları da eşlik etti. Ziyarette, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma ilişkin konuşma yapan Erhürman, ekonomide istikrarı sağlayabilmek adına uzun vadeli kalkınma planını hayata geçireceklerini ve hükümetler değişse bile yeni gelecek hükümetin bu planlar dahilinde adım atacağını vurguladı.

CTP olarak “geçim için seçim” dediklerini belirten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ekonominin yönetilmiyor oluşunun halkı yoksullaşma noktasına ittiğini savundu.

Özellikle küçük esnaf için girdi maliyetlerinin yükseldiğini belirten Erhürman, örneğin Elektrik Kurumu’nun kilovat saati 2,5 TL’ye mal etmesine rağmen şu anda 0,98 kuruştan sattığını ve bunun da kurumu ciddi zarara soktuğunu söyledi.

Erhürman, yapılması gereken zammın bilerek seçim sonrasına bırakıldığını ifade ederken, kilovat saat başına minimum 1,5 TL zam yapılacağını kaydetti. Bunun da işletmelere “girdi maliyeti” olarak yansıyacağını kaydeden Erhürman, üretim yapan insanların çok zor durumda kalacaklarını belirtti.

Erhürman, yeni belirlenen asgari ücrete de değinerek, bir yandan 6 bin 90 TL’lik net rakamın geçinmek için yeterli olmadığının açık bir şekilde görüldüğünü, ancak bu rakamın da küçük esnaf tarafından ödenebilirliğinin sorgulandığını belirtti.

Bu ücretin ödenebilir bir ücret olmaması halinde kayıt dışılığın veya işsizliğin artacağını ifade eden Erhürman, 2020 yılının Mart ayından beri işsizlik oranının arttığını dile getirdiklerini ancak hükümet tarafından bunun yalanlandığını belirtti.

Resmi rakamlara göre 2020 yılının Ocak ayından 2021 yılının Kasım ayına kadar 30 bin işçinin sigortalar sisteminin dışına çıktığını aktaran Erhürman, bunların yönetsel zafiyet olduğunu vurguladı.

Kritik bir seçimin eşiğinde olduklarına değinen Erhürman, hükümete gelmelerinin hemen ardına uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planını hayata geçirmek için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Bu planı sivil toplum örgütleriyle birlikte hazırlayıp Meclis’ten geçireceklerini ifade eden Erhürman, “Türkiye’yle imzalanacak protokollere ne yazacağımızı o plana göre belirleyeceğiz ve yazdıklarımızı yapacağız” dedi.