Kendilerini Polis/Savcı olarak tanıtan Türkiye bağlantılı şebeke polisin uzun takipleri sonucu çökertildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’de son zamanlarda Türkiye uzantılı numaraları kullanarak kendilerini Savcı/Polis olarak tanıtan Türkiye bağlantılı bir şebeke Turizm Kenti Girne’de polisin uzun takipleri sonucu çökertildi

Girne polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme şubesi (CÖŞ) uzun süredir yaptığı teknik takip sonucu vatandaşları telefon ile arayarak dolandıran 4 kişilik şebekeyi kıskıvrak yakaladı.

KKTC’de Telefon dolandırıcıları uzun süredir Türkiye uzantılı numaralardan vatandaşları arayarak , Polis ve savcı olduklarını idda ederek , hesaplarınıza Fethullahçı terör örgütü (FETÖ/PYD) tarafından oynama yapıldı diyerek hesapta bulunan paraların seri numaralarının incelenlencektir şeklinde arayarak , önceden ayarladıkları buluşma yerine giden bir vatandaş son anda dolandırıcı şebeke olduğunu fark ederek polise yaptığı suç duyurusunda hepsi tespit edilerek tuttuklandı.

Girne Kaza mahkemesine çıkarılan Seda Altundağ, Sema Türkan ,Aziz Altundağ, Sinan Emre Altundağ, soruşturma amaçlı 3 gün poliste kalmasına karar verildi.

KKTC Polisi son zamanlarda artan bu tip telefon dolandırcılarına karşı vatandaşı uyararak ,en yakın güvenlik güçlerine şikayet edilmesi konusunda uyararak tedbirli olmalarını istedi.

Polisin KKTC’de ki diğer bağlantıları araştırdığı ve Türkiye’de tespit ettiği diğer bağlantıları ile ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.