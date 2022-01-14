Güney’de 3 bin 42 yeni vaka

G\u00fcney K\u0131br\u0131s\u2019ta son 24 saatte toplam 122 bin 217 koronavir\u00fcs testi yap\u0131ld\u0131, 3 bin 42 yeni vaka tespit edildi.\r\n\r\n\r\n\r\nG\u00fcney K\u0131br\u0131s\u2019ta son 24 saatte toplam 122 bin 217\u00a0Koronavir\u00fcs\u00a0testi yap\u0131ld\u0131, 3 bin 42 yeni vaka tespit edildi.\r\n\r\nRum Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, hastanelerde tedavi g\u00f6ren 257 hastadan 91\u2019inin durumunun a\u011f\u0131r oldu\u011funu ve 28 ki\u015finin ent\u00fcbe edildi\u011fini bildirdi.\r\n\r\n\r\n