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Güney’de 3 bin 42 yeni vaka

14 Ocak 2022
güney kıbrıs koronavirüs










Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 122 bin 217 koronavirüs testi yapıldı, 3 bin 42 yeni vaka tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 122 bin 217 Koronavirüs testi yapıldı, 3 bin 42 yeni vaka tespit edildi.




Rum Sağlık Bakanlığı, hastanelerde tedavi gören 257 hastadan 91’inin durumunun ağır olduğunu ve 28 kişinin entübe edildiğini bildirdi.





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14 Ocak 2022


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