Kuantum bataryaların elektrikli otomobili 90 saniyede şarj edebileceği ortaya kondu

Araştırmacılar, yeni tip bir batarya şarj teknolojisinin elektrikli araçların şarj sürelerini saatlerden dakikalara düşürebileceğini iddia ediyor.

Güney Kore’deki Temel Bilim Enstitüsü’nden bilim insanlarının hesaplamaları, kuantum bataryalar diye anılan teknolojinin elektrikli otomobillerin tipik evde şarj sürelerini 10 saatten sadece üç dakikaya düşüreceğini ortaya koydu.

Süper şarj istasyonlarında aracı şarj etmek daha da hızlı olabilir ve süre yaklaşık 30 dakikadan 90 saniyeye inebilir. Bu, yakıtla çalışan bir aracın deposunu doldurmak için gereken süreyle kabaca aynı.

Kuantum bataryalar, süper emilim diye bilinen bir fenomen aracılığıyla çalışıyor. Bu olgu, molekülün ışığı emme yeteneğiyle ilgili bir kuantum mekanik prensibini içeriyor.

Söz konusu işlem, moleküller daha fazla dolandıkça şarj süresini azaltıyor; yani bir kuantum bataryanın şarj süreci, bataryanın boyutu büyüdükçe hızlanıyor.

Fizik dergisi Physical Review Letters’ta bu hafta yayımlanan çalışmalarında araştırmacılar, “Bu kuantum hızlanmanın kaynağı, hücrelerin bir bütün olarak toplu halde şarj edildiği dolanıklık işlemlerinin kullanımında yatıyor” diye yazdı.

Buna karşılık, klasik bataryalar paralel olarak şarj ediliyor, bu da her hücrenin birbirinden bağımsız olarak şarj edildiği anlamına geliyor.

Kuantum teknolojilerinin olağanüstü özellikleri sayesinde kuantum hesaplama ve kuantum kriptografi gibi yakın alanlara milyarlarca dolar aktı. Ancak kuantum bataryalar pratik uygulamalar açısından hâlâ nispeten keşfedilmemiş durumda.

Araştırmacılar bu yıl, kuantum bataryayı şarj etmek için lazer kullanan bir cihazın kavram ispatını sunmuştu.

Bilim insanlarının elektrikli araçlarda ve elektronik cihazlarda kullanılmak üzere yeni bir ultra verimli bataryalar çağına öncülük etmesini umduğu, tam işlevli bir kuantum batarya prototipi inşası için önce daha fazla gelişmeye ihtiyaç var.

Son bulguların, kuantum şarj ve kuantum batarya teknolojilerine yatırım yapmak için finansman kuruluşlarını ve işletmeleri teşvik etmesi umuluyor. Araştırmacılar, bu teknolojilerin enerjiyi kullanma şeklimizde “tamamen devrim yaratabileceğini” iddia ediyor.

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Independent Türkçe için çeviren: Sevgi Aydoğan