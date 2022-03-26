GAÜ “Kıbrıs Sorununda Güncel Konular” konulu konferans düzenledi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi düzenlediği “Kıbrıs Sorununda Güncel Konular” konulu konferans düzenlendi.

GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Technopark’ta Yrd. Doç. Dr. Hasibe Şahoğlu sorumluluğunda “Current Issues ın the Cyprus Dispute” (Kıbrıs Sorununda Güncel Konular) konulu İngilizce bir konferans gerçekleştirdi. Söz konusu konferansa Dışişleri Bakanlığı emekli müsteşarı Büyükelçi Osman Ertuğ konuşmacı olarak katılırken ayrıca Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser, Yrd. Doç. Dr. Ersoy Önder, Yrd. Doç. Dr. Enver Gülseven ve Öğretim Görevlisi İlke Gürdal eşlik etti. Kalabalık bir öğrenci grubunun da izlediği konferansta, Ertuğ Kıbrıs konusunda müzakerelerin neden durma noktasına geldiğini, Rum tarafının çözüm sürecindeki uzlaşmaz tutumunu ve bu günden sonra çözüm sürecine hangi şartlarda devam edilebileceğini anlattı. Türk tarafının ancak egemen eşit iki devlet olarak oturup, iki devletin işbirliği yapabilecekleri konuları görüşebileceğini dile getirdi. Ertuğ konferansın sonunda öğrenci ve öğretim üyelerinin sorularını cevapladı.