DAÜ ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) arasında iş birliği protokolü imzalandı. 25 Mart 2022 Cuma günü, saat 11:00’de, DAÜ Rektörlük Toplantı Odası’nda gerçekleştirilen söz konusu protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil imza koydu. Protokol İmza Töreni’nde DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Çetin Aydar, KKTC CSO Koordinatörü Mustafa Kofalı ile KKTC CSO Şefi Ali Hoca da hazır bulundu.

İmzalanan iş birliği protokolü ile iki kurumun karşılıklı mutabakat ile KKTC kültür-sanat ve eğitim yaşamını geliştirmek, zenginleştirmek, düzenli ve her yurttaş için ulaşılır olabilmesi için ortak çalışmalar yapmasını sağlamak amaçlanıyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın gerçekleştirdiği konuşmasında Üniversite ile KKTC CSO arasında imzalanan iş birliği protokolünün kültürel ve sanat anlamında bir zemin oluşturacağına inandığını belirtti. DAÜ’nün eğitim, araştırma ve topluma hizmetin yanında sosyal ve kültürel anlamda da tüm topluma hizmet vermeyi hedeflediğini belirten Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün bu zamana kadar akademik kalitesini uluslararası platformlarda gösterdiğini vurguladı. DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak sanata ve kültürel değerlere her zaman sahip çıkmak ve katkıda bulunmak istediğini aktaran Prof. Dr. Hocanın KKTC CSO’nun köklü bir orkestra olduğunu, bu bağlamda da iş birliğinin son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Donangil ülkenin eğitim alanında en önemli markası olan DAÜ ile KKTC CSO’nun imzalayacağı iş birliği protokolünün önemli olduğunu bildirdi. Söz konusu protokolün ülkeye kültür sanat anlamında destek oluşturacağına inandığını ve sanatsal faaliyetlerin üst seviyeye geleceğini düşündüğünü vurguladı. Donangil, protokolün tüm ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.