DAÜ’de “Emu Sound Set” rap festivali gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bahar aylarının çoşku içerisinde geçmesi adına birçok etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler ile öğrenciler ve ada halkı eğlenerek baharı karşılamış olacaklar.

DAÜ’de ilk kez düzenlenecek olan ve “EMU Sound Set Festivali” ile RAP müzik severler bir araya gelecek. 1 Nisan 2022, Cuma günü, saat 18:00’de DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan festival kapsamında RAP müziğinin önde gelen isimleri sahne alacak.

RAP müziğinin sevilen isimlerinden Tepki, ilk olarak sahne alacağı etkinlikte en sevilen şarkısı “Rüyalar”ın yanı sıra birçok parçasını seslendirecek. Ardından yabancı RAP’in sevilen ismi A Star en çok sevilen parçası “Kupe Dance”ı ve birçok parçasını seslendirecek.

Katılımın yoğun olmasının beklendiği söz konusu etkinlikte RAP’in önde gelen isimlerinden Ceza’nın kardeşi olarak bilinen Ayben sahne alacak. Birbirinden güzel parçalarını seslendireceği konserde Ayben, en çok sevilen parçalarından “Başkan”, “Rap Benim” ve “Kimsin” ile RAP severlere keyifli saatler yaşatacak.

Ardından sahne alacak olan Anıl Piyancı müzik kariyerine çok genç yaşta başlamış ve birçok projede yer almıştır. 2007 yılında Yeşil Oda isimli bir stüdyo kuran Piyancı, günümüzde çalışmalarını bu stüdyoda devam ettirmektedir. 2019 yılında Zeynep Bastık ile “Bırakman Doğru mu?” adlı şarkıyı akustik olarak seslendiren Piyancı bu şarkı ile Spotify’da Türkiye’de 2019 yazında en çok dinlenen şarkılar arasında yer almıştır. Gecede “Palavra” ve “Döndüm Durdum” gibi birçok parçasını da seslendirecek olan Piyancı RAP dolu bir gece yaşatacak. Söz konusu etkinlik halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılacak olanların pandemi kuralları çerçevesinde maskeli olarak katılımlarının beklendiği açıklandı.