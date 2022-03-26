Bakırdan Dergisi’nde kadın göçüne yazar odaklı evrensel bir bakış

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından elektronik olarak yıllık yayımlanan edebiyat, kültür ve sanat dergisi Bakırdan’ın yeni sayısı yayımlandı.

Dünya ve ada edebiyatı ekseninde kültür, kimlik, yaratı ve üretim, zirve şahsiyetler gibi güncel konulardaki inceleme ve araştırmalara yer verdiklerini belirten Aylanç, “Dördüncü sayısını yayımladığımız dergimizde akademik çalışmalarıyla tanmış akademisyenler, sanat dünyasında yer etmiş sanatçılar ve genç isimlerin eserlerini paylaşıyoruz” dedi.

Dergi kapsamında ele alınan “Göçebe Kadınlar” dosyası ile kadınların göçüne dair akademik ve sanatsal çalışmalarla göçün kadınların dünyasına etkisini tartıştıklarını kaydeden Aylanç, “Göçebe kadınlar” dosyası için Müge İplikçi ile yaptıkları söyleşinin kadın göçüne yazar odaklı evrensel bir bakış sunduğunu belirterek şöyle devam etti: Bu sayımızda Prof. Dr. Fatoş Silman’ın “Türk Sinemasından Seçkiler-Yönetmenler ve Filmleri” kitabı üzerine kitap tanıtımı, öyküleriyle; Alper Beşe, Emrah Öztürk, İlke Ergin, Ceyhan Özyıldız, Feray Atamert, Ceran Boğaç, Tüge Dağaşan, Salamis Ayşegül Şentuğ’un çevirisiyle Virginia Woolf, şiirleriyle; Mehmet Kansu, Elif Sofya, Zeki Ali, Tamer Öncül, Aydın Afacan, Aliye Ummanel, Emel Kaya, Semen Gökel, Tuğçe Tekhanlı, Fatoş Avcısoyu Ruso, Fatma Akilhoca, Ali taş, Nafia Akdeniz, Fatih Yalıner, Ahmet Uçar, Tuğçe Aktaş, Erdinç Şimşek, Ahmet Duyar, Berkay Çınarlı, çevrilmiş şiiriyle; Ana Pérez Cañamares yer alıyor.

Dergide Ressam Nilgün Güney’in geniş sanat özgeçmişini ve özgün bir eserini yayınladıklarına da dikkat çeken Aylanç, “Derginin kapak yüzünde ise Aliye Ummanelin’in Ev adlı oyununun afişi, Shamsia Hassani’nin grafiti çalışması ve Nafia Akdeniz’in imgesel ev fotoğrafları ile görsel bir okuma sunuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Aylanç, dergide Kıbrıslı öykücüler; Salamis Ayşegül Şentuğ, Dervişe Güneyyeli Kutlu, Ceyhan Özyıldız ve Tutku Tuğyan ile yapılan “Öykümün Öyküsü” soruşturmasıyla kapanışı yaptıklarını söyleyerek, dergiye üniversitenin web sitesinden erişim sağlanabileceğini belirtti.