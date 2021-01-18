KTTO: Perakende mağazalarının çalışma saatlerini düzenleyelim

Kıbrıs Türk Ticaret Odası iş dünyasına perakende mağazalarının çalışma saatlerini düzenleme çağrısı yaptı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) iş dünyasına perakende mağazalarının çalışma saatlerini düzenleme çağrısı yaptı. Açıklamada “ ‘Kısmi Kapanma’nın karar alındığı ülkemizde, sağlık tedbirlerine destek olmak amacıyla, iş dünyasına, iş yerlerimizi bu hafta için sabah 10:00’da açıp, 18:00’da kapatmamızı öneriyor ve çağrı yapıyoruz. ” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

‘Kısmi Kapanma’nın karar alındığı ülkemizde, sağlık tedbirlerine destek olmak amacıyla, iş dünyasına, iş yerlerimizi bu hafta için sabah 10:00’da açıp, 18:00’da kapatmamızı öneriyor ve çağrı yapıyoruz.

Ülkemizde artış göstermeye başlayan vakalar nedeniyle ‘Tam Kapanma’ ile karşı karşıya olduğumuzu unutmamalı, bu süreç içerisinde önlemlerimizin tam olduğuna dikkat etmeliyiz. Birinci görevimizin sağlıkla birlikte ekonomimizi de ayakta tutmak olduğunu unutmamamız gerekmektedir.

İş yerlerimizin çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve daha kısa süreli (10:00 – 18:00), dönüşümlü çalışma saattlerine dönmesi bir çok artıyı beraberinde getirecektir.

Öncelikle yoğun olan sabah ve akşam trafiğini

Düzenlenecek yeni çalışma saatlerinin pandemi sürecinde ön saflarda risk altında çalışan emekçi çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu yükselteceği unutulmamalıdır.

Kamu ve özel sektör çalışanlarının farklı saatlerde iş yerlerinde olmaları ve iş giriş- çıkış saatlerinin farklı olması ‘kalabalık’ market alışverişlerinin de önüne geçecektir.

Çalışanların işlerini erken bitirip evlerine erken dönmeleri bu süreçte oldukça önemlidir.

Bunlarla birlikte işyerleri sahipleri ve çalışanları, hem de halkımız ‘sosyal mesafe – maske- hijyen’ kurallarına harfiyen uymalıdır. Uymayanları uyarmalıdır.

Sağlık herşeyin üzerinde gelir ve iş dünyası olarak bu sorumlulukla kimsenin sağlığını riske atmadan çalışmasına özen göstermemiz gerekmektedir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası