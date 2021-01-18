Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor!

Asgari Ücret Komisyonu yarın saat 14.00’te yeni asgari ücreti belirlemek üzere toplanıyor.
Çalışma Bakanlığı, Asgari Ücret Komisyonu’nu yarın saat 14.00’te toplantıya çağırdı.
Çalışma Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre uzun süredir toplanmayan komisyon yarın yeni Asgari Ücret için masada olacak.
Hatırlanacağı üzere; en son 2020 yılının Şubat ayında 3 bin 233 TL olarak belirlenen asgari ücret için salgın sürecinde sadece Aralık ayında toplanan komisyon, görüşmesini 2 hafta sonraya ertelemişti. Bu süreçte yaşanan hükümet değişikliği akabinde ise bir gelişme yaşanmamış, gözler hükümetin atacağı adıma çevrilmişti.
Asgari ücret, 2020 yılı Şubat ayında yapılan 200 TL’lik artış sonrasında net 3 bin 323,40 TL, brüt 3 bin 820 TL olmuştu.