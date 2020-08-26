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KTTO, ‘bir tablet, bir çocuk, güvenli bir gelecek’ kampanyası başlattı

26 Ağustos 2020
KTTO tablet kampanyası

Kıbrıs Türk Ticaret Odası – KTTO, devlet okullarının uzaktan eğitim yapabilmesine destek olmak amacıyla “Bir tablet, bir çocuk; güvenli bir gelecek” kampanyası başlatma kararı aldı

Covid-19 salgınının başladığı günden itibaren, sağlık servislerine malzeme ve ekipman temin etmek için kapsamlı  bir kampanya yürüten Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) bu kez, devlet okullarından eğitim alan çocukların desteklenmesini ve uzaktan eğitim olanaklarına kavuşturulmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir karar aldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okulları ve çocukları eğitime hazırlamasına destek olmak amacıyla kendi bütçesinden 100 Bin TL ayırdı.

Bu miktarın, iş insanlarından kabul edilecek bağışlarla daha da arttırılması tasarlanmaktadır. Bağış kampanyası ile sağlanacak kaynağın tümü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı  ile işbirliği içinde uzaktan eğitim için gerekli olan tablet ve diğer teknolojik aletlerin alınması amacıyla kullanılacaktır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından Covid-19 salgının etkilediği eğitim olanaklarını artırmak amacıyla başlatılma kararı alınan kampanya hesap bilgileri ve kampanya detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.


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