FutbolSpor

Gönyeli’de Çıldır dönemi

26 Ağustos 2020
Gönyeli Yönetim Kurulu

K-PET Süper Lig ekiplerinden Gönyeli’de Ömer Saykal’ın başkanlıktan ayrılmasından sonrasında geçtiğimiz akşam yapılan genel kurulda başkanlığa Mehmet Çıldır getirildi.
Geçtiğimiz sezon kulübün sponsoru olan Gülenay Şirketinin direktörü olan Mehmet Çıldır tek aday olarak genel kurulda üyelerden onay aldı.
Mehmet Çıldır’ın yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Biray Deliceırmak, Mustafa Akyön, Yılmaz Behlül, Ali Tunçtaşlı, Musa Oytun, Yusuf Hacı, Hülya Akbil, Ömer Arabacıoğlu, Oğuz Kulan, Serdar Kiracıoğlu, Tahsin Altıncıoğlu, Ahmet Kocayiğit, Bekir Damdelen, İrfan Göçen, Ali Burhan Sevil (Yedek), Fahri Arabacıoğlu (Yedek) ve Mehmet Ömer Kofalı (Yedek).
Disiplin Kurulu: Rüstem Akyön, Ezer Özsoy, Mustafa Tuncel
Denetleme Kurulu: Rasim İşegüven, Mehmet Çavuşoğlu, Alişan Şan


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