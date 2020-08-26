FutbolSpor

MTG ve Mesarya transfer masasında

26 Ağustos 2020

Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile 1.Lig’den şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Mesarya takımları yeni sezon öncesi transfer görüşmeleri yapıyor.

Baf forması ile iyi bir sezon geçiren Kossi’yi geçtiğimiz hafta transfer eden Mağusa Türk Gücü, takımın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan ve sezon tamamlanmasından sonra yurt dışına giden Dinopeter’den geri dönüş haberi aldı. Peter’in geri dönmesi ile tek yabancı kontenjanını dolduracak MTG’nin “B” planı hazır.

Mesarya takımı MTG’den Kossi ve Uğur Gök’ü transfer etmek istiyor. Gelecek sezon Uğur’un serbest transfer hakkı kazanacak olması nedeniyle MTG de bu teklife sıcak baktı. MTG, Mesarya’da forma giyen Halil Turan’ı da bu sezon yeniden takıma katmak istiyor.

İki kulüp arasında bu önemli takas transferin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.


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