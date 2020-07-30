KTTB Bayram uyarısı: El öpmeyin

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yarın başlayacak olan Kurban Bayramı ile ilgili vatandaşları uyardı. Ziyaretlerimizde MASKE-MESAFE-HİJYEN kurallarına tavizsiz uyalım diyen Dr. Özlem Gürkut, el öpme, sarılma, tokalaşma gibi yakın temas oluşturan eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Açıklama şöyle:

Bayramlar sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz özel zamanlardır. Diğer taraftan tüm dünya gibi ülkemizde de COVID-19 pandemisi nedeni ile yine çok özel bir süreçten geçmekteyiz. Biliyoruz ki COVID-19 hastalığı, SARS CoV-2 virüsünün damlacıklar ve temas yolu ile solunum yollarımıza ulaşmasıyla yayılan bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalığın henüz kesin bir tedavisi olmadığı gibi koruma sağlayacak bir aşısı da tüm çalışmalara rağmen henüz geliştirilmemiştir. Salgın dünyada halen tüm gücüyle devam etmekte ve günler içinde toplam enfekte kişi sayısında milyonlarca artış görülmektedir.

COVID-19 hastalığından korunmak için ülkelerin alabileceği toplumsal tedbirlerin yanı sıra kişilerin alabileceği bireysel tedbirler de mevcuttur. Bugünkü bilgilerimize göre bireylerin birbirleri ile aralarına koyacakları 2 metrelik fiziki mesafe, ağız ve burunlarını kapatacak şekilde kullanacakları maske ve ellerini sabunlu su veya olmadığı durumlarda alkol bazlı dezenfektanlarla temizlemeleri, temizlenmemiş eller ile ağız, burun ve gözlere temas etmemeleri hastalıktan korunmak için etkili önlemlerdir. Bu önlemlere uyan kişilerin virüs taşıyan kişilerle karşılaşmaları durumunda bile enfekte (hasta) olma risklerinin belirgin olarak azalacağı gösterilmiştir.

1 Temmuz itibarı ile ülkemiz sınırlarının tekrar açılması ile COVID-19 vakaları da tekrar görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde bugüne kadar görülen vakaların hepsi import’tur yani virüsü yurtdışında almış ülkemizde yapılan testler sonucu ise COVID-19 pozitif oldukları saptanmıştır. Ancak son günlerde giderek artan sayıda temaslı kişi olduğu da gözden kaçmamaktadır. Bu nedenle bayram ve bayram tatili boyunca yapacağımız ziyaretlerde dikkat etmemiz gereken bazı noktaları hatırlatmak istiyoruz:

-Ziyaretlerimizde MASKE-MESAFE-HİJYEN kurallarına tavizsiz uyalım.

-Ziyaretlerimizi mümkünse açık havada, bahçelerimizde bir araya gelerek yapalım.

-El öpme, sarılma, tokalaşma gibi yakın temas oluşturan eylemlerden kaçınalım.

-COVID-19 hastalığının risk grubunu oluşturan 65 yaş üzerindeki ve yaşı kaç olursa olsun tanımlanmış kronik tıbbi sorunları bulunan kişileri özellikle korumaya devam etmeliyiz. Onların kalabalık ortamlara girmesi riski artıracaktır, unutmayalım.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak bayram boyunca da görev başında olacak olan başta tüm sağlık çalışanları olmak üzere tüm çalışanların, halkımızın Kurban Bayramı’nı kutlar, sağlık ve esenlik içinde bir bayram dileriz.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Dr.Özlem Gürkut

(Başkan)